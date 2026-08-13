Al-Khelaïfi despista o Liverpool com declaração enigmática sobre Barcola

Apesar da comemoração do Paris Saint-Germain por mais um título após conquistar a Supercopa da Europa diante do Aston Villa pelo placar de 2 a 1, o clima de festa não foi capaz de esconder as crescentes dúvidas sobre o futuro do atacante francês Bradley Barcola, que se tornou peça central no mercado de transferências em meio a um forte interesse do Liverpool.

E no momento em que o Paris Saint-Germain começou sua nova temporada da melhor forma possível dentro de campo, o futuro de Barcola permaneceu aberto a todas as possibilidades, depois que o jogador ficou de fora da partida contra o Aston Villa, ao passo que o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, se limitou a declarações breves que aumentaram o mistério em torno do futuro do atleta.

Barcola fora dos planos contra o Aston Villa

Barcola não participou da partida e foi praticamente o único jogador que não fez o aquecimento por completo, ao lado do recém-chegado Lucas Beraldo.

E no momento em que os jogadores do Paris Saint-Germain ergueram a taça da Supercopa da Europa, o atacante francês apareceu relativamente afastado dos demais companheiros, vestindo o colete de aquecimento, o que abriu caminho para novas especulações sobre seu futuro na equipe.

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Al-Khelaifi deixa a porta aberta

Barcola tem contrato com o Paris Saint-Germain que se estende até o verão de 2028, mas, de acordo com as informações que circulam, ele se recusou a renovar seu vínculo, além de estar aberto a viver uma nova experiência durante a atual janela de transferências.

Isso ocorre em meio ao interesse do Liverpool em contar com seus serviços, uma vez que o clube inglês colocou o atacante francês entre seus alvos para reforçar o setor ofensivo, especialmente após a saída do craque egípcio Mohamed Salah.

E apesar de haver um desejo mútuo de discutir o negócio, a diferença entre as exigências do Paris Saint-Germain e o que o Liverpool oferece ainda é grande, o que faz com que a saída do jogador esteja longe de ser definida até agora.

Al-Khelaifi afirmou, em declarações veiculadas pela RMC francesa: "Hoje ele é um jogador do Paris Saint-Germain. Vamos ver o que resultará das discussões e negociações", antes de acrescentar, dirigindo-se à imprensa: "Vocês, os veículos de imprensa, falam muito, mas eu não falo".

PSG pede 170 milhões de euros

Relatos haviam apontado que a diretoria do Paris Saint-Germain estabeleceu uma avaliação extremamente elevada para abrir mão de Barcola, que se juntou ao clube no verão de 2023 vindo do Olympique Lyonnais por 45 milhões de euros.

De acordo com as informações que circulam, o clube parisiense pede cerca de 170 milhões de euros para concordar com a saída do atacante francês, valor que ainda está longe das propostas apresentadas pelo Liverpool até agora.

O interesse em Barcola não se restringe ao Liverpool, já que o Arsenal já havia se informado sobre a situação do jogador e a possibilidade de contratá-lo durante a atual janela de transferências.

13 gols na temporada passada

Barcola apresentou bons números com o Paris Saint-Germain na temporada passada, depois de marcar 13 gols em 49 partidas nas diversas competições, confirmando sua condição como uma das principais opções ofensivas do elenco da equipe.

Mas com a persistência do mistério em torno de seu futuro, tudo indica que os próximos dias serão decisivos para determinar se Barcola seguirá sua trajetória com o campeão da Europa ou se o interesse do Liverpool e de outros clubes se transformará em um negócio concreto que encerrará sua passagem por Paris.