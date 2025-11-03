Al Ittihad x Sharjah FC: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Liga dos Campeões da Ásia 2025/26

O Al Ittihad recebe o Sharjah FC nesta terça-feira (04), às 15h15 (horário de Brasília), em duelo válido pela quarta rodada da Champions League Asiática 2025/26. A partida acontece no King Abdullah Sports City , em Jidá, e possui transmissão ao vivo de ESPN 4, na TV fechada, e Disney+, no streaming(confira a programação completa de futebol aqui).

O Al Ittihad chega ao confronto tentando ganhar regularidade. Depois de eliminar o Al Nassr de Cristiano Ronaldo nas oitavas da Copa do Rei Saudita, a equipe empatou em um eletrizante 4 a 4 fora de casa diante do Al-Khaleej, pela liga local, e agora busca reencontrar o equilíbrio defensivo. Na Champions Asiática, o time ocupa a oitava colocação do Grupo Oeste, com três pontos conquistados em três partidas — uma vitória e duas derrotas —, e entra em campo com a meta de voltar a vencer para se manter vivo na briga por classificação.

O Sharjah FC tenta reagir após uma sequência de três derrotas consecutivas que abalaram o moral da equipe — duas em competições nacionais e uma na Champions. O revés mais recente, por 2 a 0 diante do Shabab Al-Ahli, expôs fragilidades que o time precisa corrigir rapidamente para não se afastar do pelotão de frente. Ainda assim, o clube dos Emirados soma quatro pontos em três jogos na competição continental, com uma vitória, um empate e uma derrota, e aposta na experiência do elenco para tentar frear o rival saudita e recuperar confiança no torneio.

Prováveis escalações

Al-Ittihad: Predrag Rajkovic; Ahmed Al-Julaydan, Danilo Pereira, Saad Al-Mousa, Mario Mitaj; Houssem Aouar, N’Golo Kanté, Fabinho; Roger Fernandes, Saleh Al-Shehri e Moussa Diaby

Sharjah FC: Bono; Hernandez; Koulibaly, Al-Harbi, Akcicek, Malcom; Milinkovic-Savic, Neves, Al Dawsari; Marcos Leonardo, Núñez.

Desfalques

Al-Ittihad

Sem desfalques confirmados.

Sharjah FC

Sem desfalques confirmados.

Quando é?