Al Hilal sonha com Lionel Messi e tem Neymar como plano B por "troco" no Al Nassr, de Cristiano Ronaldo

Sauditas querem fazer do argentino o jogador mais bem pago da história do futebol; brasileiro é outra opção

Desde que “perdeu” Cristiano Ronaldo para o rival Al Nassr, o Al Hilal vive a expectativa de quebrar o mercado e fazer uma grande contratação. O sonho de consumo para dar o troco é Lionel Messi, mas o brasileiro Neymar também aparece na mira do gigante saudita.

Quando CR7 decidiu ouvir a proposta do Al Nassr, o Al Hilal havia sofrido um “transferban” da FIFA e estava impossibilitado de fazer novas contratações. Dito isso, não conseguiu entrar na concorrência pelo craque português. A situação mexeu com o orgulho do maior campeão asiático, que agora se sente na obrigação de dar uma resposta.

O clube saudita tenta uma aproximação com Lionel Messi. O melhor jogador do mundo tem contrato com o PSG até junho e ainda não chegou a um acordo por uma renovação. O que sabe a GOAL é que o Al Hilal está disposto a fazer de Messi o jogador mais bem pago da história do futebol, superando as cifras de CR7 no Al Nassr.

Nos últimos dias, Jorge Messi, pai e empresário de Messi, esteve em Riade para discutir temas comerciais. O jogador é garoto propaganda do Ministério do Turismo do país e também é esperado na Arábia Saudita ainda neste mês de março. É de olho nessas visitas, que o clube tenta uma aproximação para seduzir o argentino.

Mas onde se encaixa Neymar? O craque brasileiro é visto para os sauditas como o “plano B” caso não haja sucesso no projeto Messi. Aos 31 anos de idade, o camisa 10 da seleção brasileira se recupera de uma lesão no tornozelo e tem o prazo de retorno estipulado em quatro meses.

Segundo sabe a GOAL, a ideia de Neymar é seguir no PSG e só avaliar uma saída caso chegue uma proposta irrecusável. O jogador tem contrato com clube francês até 2027, mas volta e meia vê seu nome envolvido em especulações. Nos últimos dias, a imprensa parisiense noticiou que os franceses desejam negociar o jogador na próxima janela de transferências.

A situação causa certo desconforto em Neymar. Pessoas próximas ao atleta enxergam que o jogador é utilizado como cortina de fumaça sempre o clube decepciona em campo. Na semana passada, o Paris foi eliminado pelo Bayern de Munique nas oitavas de final da Champions League.

Seja com Messi ou Neymar, o Al Hilal está disposto a movimentar muito dinheiro para dar uma resposta ao rival Al Nassr, a grande questão é se uma dessas estrelas estará disposta a abraçar o projeto numa liga diferente como Cristiano Ronaldo. Com mais mercado que o português, seduzir o argentino ou o brasileiro, hoje, parece tarefa bem difícil para os sauditas mesmo com muito grana envolvida.