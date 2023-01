Al Hilal recusa emprestar Michael ao Palmeiras

Paulistas tentaram a contratação do atacante de 26 anos por empréstimo, mas negócio não deve avançar no atual mercado da bola

O Palmeiras fez uma proposta ao Al Hilal, da Arábia Saudita, pela contratação de Michael por empréstimo no mercado da bola. A oferta, contudo, foi recusada, como soube a GOAL. É possível que os paulistas apresentem uma nova investida para adquirir o jogador em definitivo. A informação sobre o interesse no atleta foi inicialmente divulgada pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pela reportagem.

Os paulistas formalizaram o interesse no atacante de 26 anos, que aprova o retorno ao Brasil. No entanto, escutaram que os sauditas não desejam liberá-lo antes do fim da atual temporada local.

A ideia do Palmeiras era firmar contrato de empréstimo com Michael até dezembro de 2023 e estabelecer um valor para a opção de compra. O desejo dos paulistas não foi atendido.

O Al Hilal foi punido com um transfer ban [impedimento de registrar novos atletas] e não pretende se desfazer dos principais atletas antes do encerramento das principais competições — a equipe jogará o Mundial de Clubes em fevereiro e também segue vivo na Champions League da Ásia.

O clube saudita já havia recusado uma proposta do Grêmio por Michael. Os gaúchos tentaram a contratação do atacante por moldes semelhantes ao do Palmeiras, mas não conseguiram um acordo com o detentor dos direitos do atleta.

Michael não foi o único atleta a receber um veto para deixar o Al Hilal no mercado da bola. Gustavo Cuéllar foi procurado pelo Internacional e deu sinal positivo para a transferência ao Beira-Rio, aceitando inclusive uma redução salarial. O atleta, no entanto, foi mantido pelos sauditas.