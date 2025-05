Al Hilal x Al-Orobah: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Saudita 2024/25

Equipes vão a campo nesta segunda-feira (12), pela 31ª rodada da Saudi Pro League; confira a transmissão e outras informações do jogo

Al Hilal e Al-Orobah se enfrentam nesta segunda-feira (12), às 13h05 (de Brasília), na Kingdom Arena, em Riade, pela 31ª rodada do Campeonato Saudita 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports, no stremaing, e do Canal GOAT, no YouTube (confira a programação completa).

O Al Hilal entra pressionado na 31ª rodada, ainda alimentando o sonho do título saudita. A equipe venceu 20 vezes na campanha e soma 84 gols marcados, mas tem pagado caro pelos erros defensivos que custaram pontos em casa nas últimas semanas. Após ver o Al Ittihad virar sobre o Al-Nassr nos acréscimos e manter a distância de seis pontos, os Azuis sabem que não podem mais vacilar. Contra um adversário ameaçado de rebaixamento, a expectativa é de nova atuação ofensiva dominante para seguir vivo na disputa.

Já o Al Orobah sabe que qualquer ponto conquistado nesta reta final pode ser decisivo para evitar a queda. Na primeira posição dentro da zona de rebaixamento e a dois pontos de deixar o Z-3, a equipe tenta repetir o desempenho da vitória por 4 a 2 sobre o Al Riyadh e se agarrar à força ofensiva de Omar Al Somah, autor de dez gols no torneio. Mesmo diante do ataque mais poderoso do campeonato, o time visitante busca surpreender na capital.

Prováveis escalações

Al Hilal: Bono; Al Yami, Tambakti, Koulibaly, Lodi; Kanno, Neves, Milinkovic-Savic; Malcom, Mitrovic e Al-Dawsari

Al-Orobah: Coucke; Al-Maghati, Kandouss, Zouma, Al-Zubaidi; Al-Qarni, Muhar; Gudmundsson, Tello, Taha; Al-Somah

Desfalques

Al Hilal

Sem desfalques divulgados.

Al-Orobah

Sem desfalques divulgados.

Quando é?