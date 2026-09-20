A quinta rodada da competição foi marcada por uma série de atuações individuais notáveis, depois que mais de um jogador conseguiu deixar sua marca com o time, seja marcando gols ou conduzindo sua equipe às vitórias, em uma rodada repleta de momentos especiais.

Ammar Al-Ghamdi, jogador do Al-Ittihad, liderou a lista dos principais destaques da rodada, após apresentar uma das partidas mais fortes no nível individual, enquanto outros jogadores surgiram de forma marcante, apesar das diferentes situações de seus times entre vitória, empate e derrota.

Ammar Al-Ghamdi: o craque da rodada

Ammar Al-Ghamdi mereceu o título de craque da quinta rodada depois de exercer o papel mais importante na condução do Al-Ittihad à vitória sobre o Al-Faisaly pelo placar de 3 a 1, em uma partida na qual o jogador se impôs como uma das principais chaves do triunfo.

Al-Ghamdi não se limitou a contribuir com o desempenho ofensivo, mas também se encarregou de marcar os três gols do Al-Ittihad, conduzindo sua equipe à conquista dos três pontos e roubando a cena de todos os jogadores da rodada.

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O hat-trick de Al-Ghamdi o tornou o dono da marca mais evidente da rodada, depois de transformar em gols as chances que teve, e apresentou uma partida excepcional no nível individual, sendo o primeiro nome na lista dos cinco melhores jogadores.

Abdul Majeed Al-Sharif: dois gols apesar da derrota

Apesar de o Al-Taawoun ter saído derrotado diante do Al-Riyadh pelo placar de 4 a 3, Abdul Majeed Al-Sharif conseguiu deixar sua marca particular ao marcar dois gols em uma partida que teve sete gols e grande emoção até o apito final.

Al-Sharif apresentou um rendimento ofensivo notável, sendo um dos elementos mais destacados que mantiveram o perigo do Al-Taawoun durante toda a partida, antes de o confronto terminar com a derrota de seu time por um gol de diferença.

Os dois gols de Al-Sharif confirmam que o brilho individual nem sempre está ligado ao resultado da equipe, depois que o jogador do Al-Taawoun conseguiu marcar dois gols de destaque, reservando seu lugar entre os principais jogadores da quinta rodada.

Daniel Al-Habib: dois gols que conduzem o Al-Fayha

Daniel Al-Habib deu continuidade ao seu bom momento durante a quinta rodada, depois de exercer um papel decisivo na grande vitória do Al-Fayha sobre o Al-Najma pelo placar de 4 a 0, em uma partida na qual sua equipe dominou e conseguiu definir o confronto com quatro gols.

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Al-Habib conseguiu marcar dois gols durante a partida, sendo um dos principais responsáveis pela ampla vitória conquistada pelo Al-Fayha, depois de transformar sua presença ofensiva em dois gols que contribuíram para confirmar a superioridade de seu time.

Os dois gols colocaram Al-Habib na lista dos jogadores que deixaram uma marca ofensiva clara na rodada, especialmente porque seus gols vieram em uma partida que terminou com uma grande vitória e na qual o Al-Fayha manteve sua meta invicta.

Jefferson Ramos: gol que garante os pontos ao Al-Fateh

Jefferson Ramos precisou de apenas um gol para entrar na lista dos principais destaques da rodada, depois de marcar o gol da vitória do Al-Fateh sobre o Al-Orobah pelo placar de 1 a 0, em um confronto que sua equipe definiu com um gol sem resposta.

O gol de Ramos garantiu os três pontos ao Al-Fateh, depois que o jogador conseguiu aproveitar a chance que lhe surgiu e transformá-la em um gol que foi suficiente para definir a partida em favor de seu time.

Apesar de a partida não ter tido um grande número de gols, o valor do gol de Ramos foi enorme, pois veio em um confronto que terminou por um gol de diferença, tornando o jogador o dono do momento decisivo e conduzindo sua equipe à conquista dos pontos completos.

Louai Al-Obaidi: nova marca com o Al-Hilal

Louai Al-Obaidi deu continuidade à sua atuação de destaque com o Al-Hilal, depois de conseguir marcar um gol no empate de sua equipe diante do Al-Jabalain pelo placar de 3 a 3, confirmando mais uma vez sua capacidade de deixar uma marca ofensiva nas partidas do time.

O gol de Al-Obaidi veio em um confronto que teve seis gols, no qual o Al-Hilal e o Al-Jabalain fizeram uma partida aberta e emocionante, antes de cada equipe se contentar com um ponto ao final do jogo.

Apesar de seu gol não ter sido suficiente para dar a vitória ao Al-Hilal, a continuidade das boas atuações de Al-Obaidi e seu gol na quinta rodada o tornaram um dos nomes que merecem estar presentes na lista dos cinco melhores jogadores da rodada.

No fim, Ammar Al-Ghamdi foi o nome mais destacado da quinta rodada graças aos seus três gols que conduziram o Al-Ittihad à vitória, enquanto Abdul Majeed Al-Sharif, Daniel Al-Habib, Jefferson Ramos e Louai Al-Obaidi completaram a lista dos jogadores que fizeram a diferença com seus gols e suas marcas ofensivas com suas equipes.