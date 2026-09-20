O mês de setembro testemunhou o brilho de vários talentos na Liga Juvenil de Elite Sub-21, depois de um grupo de jogadores ter conseguido apresentar níveis notáveis e deixar uma marca clara em seus clubes, seja marcando gols ou fazendo a diferença em partidas decisivas.

Ammar Al-Ghamdi, jogador do Al-Ittihad, liderou a lista dos principais destaques do mês, depois de se impor como um dos jogadores mais influentes durante setembro, graças aos seus números ofensivos e à sua presença marcante com o Decano.

Ammar Al-Ghamdi: o astro número um de setembro

Ammar Al-Ghamdi foi o nome mais destacado durante o mês de setembro, depois de continuar a apresentar níveis fortes com a camisa do Al-Ittihad e conseguir marcar 6 gols, confirmando que vive um período excepcional no aspecto ofensivo.

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A marca de Al-Ghamdi não se limitou aos gols; ele também apareceu de forma marcante durante as partidas de sua equipe e se transformou em uma das mais importantes fontes de perigo ofensivo, aproveitando sua movimentação e sua capacidade de chegar à meta continuamente.

Seus gols o colocaram à frente entre os jogadores do mês, especialmente depois de ter sido decisivo em mais de um confronto, tornando seu nome fortemente presente na disputa pelo título de artilheiro do campeonato.

E com a continuidade de seu nível nesse ritmo, Al-Ghamdi se tornou um dos principais talentos que merecem acompanhamento na Liga Juvenil de Elite Sub-21, depois de provar durante setembro que é capaz de fazer a diferença quando sua equipe precisa.

Louai Al-Obaidi: 3 gols com o Al-Hilal

Louai Al-Obaidi manteve sua atuação marcante com o Al-Hilal durante setembro, depois de conseguir marcar 3 gols, garantindo seu lugar entre os principais destaques do mês.

Al-Obaidi apresentou uma presença ofensiva notável e foi um dos elementos que contribuíram para dar ao Al-Hilal soluções adicionais diante da meta dos adversários, especialmente com sua capacidade de chegar às áreas de perigo e aproveitar as chances.

Seus três gols confirmaram a continuidade de sua evolução e lhe deram um impulso importante em sua trajetória com o Al-Hilal, depois de se tornar um dos nomes que têm a capacidade de deixar uma marca clara nas partidas.

Mousa Adam: marca ofensiva com o Al-Ahli

Mousa Adam entrou na lista dos melhores astros de setembro depois de marcar 3 gols com a camisa do Al-Ahli, confirmando sua presença como um dos principais elementos ofensivos durante o mês.

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O jogador conseguiu aproveitar as chances que teve e transformá-las em gols, sendo um dos principais nomes que contribuíram para a força ofensiva de sua equipe durante as partidas de setembro.

Os três gols de Adam dão um indicativo claro de seu impacto diante da meta, depois de conseguir deixar sua marca em mais de uma ocasião e se colocar entre a lista dos principais jogadores do mês.

Mohammed Al-Issa: artilheiro do Al-Ittifaq

Mohammed Al-Issa manteve seu brilho com o Al-Ittifaq durante setembro, depois de marcar dois gols, permanecendo dentro do círculo dos jogadores com claro impacto ofensivo no campeonato.

E apesar de seu saldo de gols ter sido menor que o de Al-Ghamdi, Al-Obaidi e Adam, os gols de Al-Issa contribuíram para sua presença na lista dos principais destaques do mês, especialmente com sua presença constante no terço ofensivo.

Al-Issa também manteve sua posição na liderança dos principais artilheiros, confirmando que a disputa pela liderança dos artilheiros da Liga Juvenil de Elite Sub-21 ainda está aberta para mais de um jogador.

Abdulaziz Al-Fawaz: dois gols com sabor de vitória

Abdulaziz Al-Fawaz foi um dos nomes que mereceram estar na lista dos melhores astros de setembro, depois de marcar dois gols com o Al-Fateh durante o mês, sendo um deles o gol da preciosa vitória sobre o Al-Nassr pelo placar de 2 a 1 na rodada retrasada.

A importância do gol de Al-Fawaz diante do Al-Nassr está no fato de que ele não foi apenas mais um gol no saldo do jogador, mas veio para decidir um confronto forte e dar ao Al-Fateh três preciosos pontos.

Al-Fawaz acrescentou outro gol ao seu saldo durante setembro, chegando a dois gols e confirmando sua capacidade de aparecer nos momentos em que sua equipe precisa decidir.

Dessa forma, Ammar Al-Ghamdi lidera o cenário como o astro número um de setembro com um saldo de 6 gols, enquanto Louai Al-Obaidi e Mousa Adam vieram atrás dele com três gols cada, ao passo que Mohammed Al-Issa e Abdulaziz Al-Fawaz marcaram dois gols cada, apresentando a lista um retrato dos principais rostos que fizeram a diferença durante o mês.