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Al-Faraj choca a torcida do Al-Nassr: não vão conquistar o Campeonato!

Al-Nassr x Al Fateh
Al-Nassr
Al Fateh
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

Declarações polêmicas

O jornalista Walid Al-Faraj lançou uma surpresa a respeito das chances do Al-Nassr na disputa pelo título da Liga Roshan dos Profissionais nesta temporada, apesar do início forte que o "Al-Alami" conquistou na primeira rodada da competição.

O Al-Nassr começou sua jornada em defesa do título com uma grande vitória sobre o Al-Fateh por 3 a 0, na noite de sábado, para assumir cedo o topo da tabela de classificação, depois de ter encerrado a temporada passada também na liderança do campeonato.

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Al-Faraj falou em seu programa "Rotana Sport com Walid" sobre a capacidade do Al-Nassr de manter sua liderança, ressaltando que a equipe se acostumou a preservar o topo durante a temporada passada, antes de lançar sua previsão surpreendente a respeito do campeão esperado.

Al-Faraj disse: "O Al-Nassr encerrou o campeonato passado na liderança e começou a edição atual no topo também. O Al-Alami, na temporada passada, quando assumia a liderança, não a largava. Será que isso vai acontecer nesta temporada?".

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Apesar de elogiar o início do Al-Nassr, Al-Faraj definiu sua posição sobre a disputa pelo título, afirmando: "Mas, mesmo assim, do meu ponto de vista, vejo que o Al-Nassr não vai conquistar o campeonato nesta temporada, é o que eu prevejo".

As declarações de Al-Faraj colocam o Al-Nassr sob os holofotes cedo, especialmente porque a equipe começou a temporada com uma vitória forte e apresentou um nível notável diante do Al-Fateh, num momento em que os próximos dias serão capazes de revelar se o "Al-Alami" será capaz de manter sua liderança e continuar a jornada em defesa do título, ou se a previsão do jornalista saudita realmente vai se concretizar.

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