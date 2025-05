Al Ahli x Kawasaki Frontale: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do time de Firmino na final da Champions League da Ásia 2024/25

Equipes buscam primeiro título continental na decisão deste sábado (03), no King Abdullah Sports City; veja como acompanhar

Al Ahli e Kawasaki Frontale se enfrentam neste sábado (02), às 13h30 (de Brasília), no King Abdullah Sports City, em Jedá, pela grande da Champion League Asiática 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Disney+, pelo streaming (confira a programação completa).

Al Ahli chega à grande decisão da Champions Asiática em ritmo de empolgação e invencibilidade. Sob o comando do alemão Matthias Jaissle, o time saudita transformou uma trajetória recente de queda para a segunda divisão em uma campanha imponente rumo ao título continental. São sete jogos sem perder como mandante e uma sequência de seis partidas de invencibilidade geral, coroada pela vitória dominante por 3 a 1 sobre o poderoso Al Hilal de Jorge Jesus nas semifinais — com gols de Firmino, Toney e Feras Al Buraikan. Depois de bater rivais como Al-Rayyan, Buriram e Al Hilal, Al Ahli reencontra a final continental após mais de uma década com a chance real de, enfim, erguer sua primeira taça asiática.

Do outro lado, o Kawasaki Frontale vem escrevendo um capítulo inédito e emocionante em sua história. Mesmo vivendo uma temporada irregular na J-League, O Campeonato Japonês, onde venceu apenas quatro dos doze jogos disputados, o time japonês tem feito da Champions Asiática seu palco favorito. Classificado em segundo na Conferência Leste, o Frontale foi letal como visitante e mostrou nervos de aço ao eliminar Shanghai Shenhua, Al Sadd e, na semifinal, o estrelado Al Nassr de Cristiano Ronaldo, em pleno território saudita. Esta será a primeira final continental da equipe, e a missão é clara: transformar o sonho em conquista diante de um estádio cheio e um adversário embalado.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Al Ahli: Édouard Mendy, Ali Majrashi, Roger Ibañez, Merih Demiral, Ezgjan Alioski, Ziyad Al-Johani, Franck Kessié, Riyad Mahrez, Roberto Firmino, Wenderson Galeno, Ivan Toney.

Kawasaki Frontale: Louis Yamaguchi, Sai van Wermeskerken, Kota Takai, Yuichi Maruyama, Sota Miura, Tatsuya Ito, Kento Tachibanada, Yuki Yamamoto, Marcinho, Yuto Ozeki, Soma Kanda.

Desfalques

Al Ahli

Sem desfalques divulgados.

Kawasaki Frontale

Sem desfalques divulgados.

Quando é?