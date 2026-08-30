O Ajax venceu o Telstar por 4 a 0 fora de casa neste domingo, pela Eredivisie. O time de Amsterdã teve muitas dificuldades antes do intervalo, mas ainda assim deixou clara a diferença com gols de Davy Klaassen, Steven Berghuis, Tolu Arokodare e do reserva Marcos Leonardo.
O Ajax começou com Dies Janse entre os titulares como substituto de Youri Baas, enquanto Oscar Gloukh atuava pela esquerda. A equipe do técnico Míchel Sánchez teve mais posse de bola desde os minutos iniciais, mas quase não conseguiu criar perigo a partir disso. O ritmo era baixo e o Telstar mantinha os visitantes longe do próprio gol sem muitos problemas.
O time da casa passou a aparecer um pouco mais à medida que o primeiro tempo avançava. Aos 27 minutos, o Telstar teve um escanteio depois que Janse bloqueou um cruzamento de Jelani Seedorf, enquanto Rui Mendes chutou para fora girando pouco depois. Naquele momento, o Ajax ainda não havia criado nenhuma chance realmente perigosa.
Aos 37 minutos, na primeira chance real do Ajax, a bola entrou. Berghuis cobrou um escanteio fechado e Klaassen, de perto, empurrou para as redes para fazer 1 a 0. Pouco depois, Gerald Alders arriscou de longe pelo Telstar, mas Marc ter Stegen fez a defesa.
Perto do intervalo, o Ajax ainda pensou em ir para o vestiário com uma vantagem mais ampla. Gloukh acionou Julian Brandt com um passe sutil, e o alemão encobriu Ronald Koeman junior com categoria. No entanto, Brandt estava em impedimento por pouco e, após checagem do VAR, o gol foi anulado em definitivo.
Logo após o intervalo, o Telstar teve uma chance claríssima para empatar. Alders roubou a bola de Jorthy Mokio, que agiu de forma displicente, e lançou Mendes, mas Ter Stegen evitou o 1 a 1 com uma boa defesa. Alguns minutos depois, Mendes voltou a chutar para fora, antes de o Ajax assumir o controle da partida em pouco tempo.
Aos 56 minutos, Berghuis ampliou a vantagem após um contra-ataque rápido, passando por Tyrone Owusu e finalizando de direita para marcar. Quatro minutos depois, saiu também o 3 a 0: Koeman junior perdeu a bola para Klaassen, Berghuis serviu Arokodare e o atacante completou. Assim, Berghuis teve grande participação na vantagem do time de Amsterdã, com um gol e duas assistências.
Na reta final, Sánchez colocou em campo, entre outros, Abdellah Ouazane, Youri Baas, Oliver Edvardsen e Marcos Leonardo, enquanto Joffre Torrents, recém-chegado do FC Barcelona, também estreou pelo Ajax saindo do banco.
Leonardo fechou o placar em 4 a 0 aos 78 minutos, depois que Koeman junior não conseguiu afastar bem uma finalização de Ouazane e o brasileiro seguiu na jogada após um primeiro chute fraco. Assim, o Ajax acabou conquistando uma vitória folgada em Velsen-Zuid, apesar de um primeiro tempo extremamente complicado.