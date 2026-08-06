O Ajax construiu uma base sólida por uma vaga nos play-offs da Conference League no jogo de ida contra o Shelbourne FC. O time de Amsterdã dominou desde o apito inicial e abriu uma vantagem confortável de 3 a 0, mas sofreu um gol desnecessário nos minutos finais: placar final de 3 a 1. Na próxima quinta-feira, acontece o jogo de volta na Irlanda.

Míchel, de forma surpreendente, deixou praticamente todos os seus reforços de verão no banco no início da partida. Maarten Paes foi o escolhido para o gol, à frente do recém-chegado Marc ter Stegen, enquanto Julian Brandt, Caio Henrique, Marcos Leonardo e Tolu Arokodare começaram como reservas; além disso, Anton Gaaei foi o substituto de Lucas Rosa na lateral direita, e Mika Godts, apesar do seu acordo pessoal com o Paris Saint-Germain, foi normalmente titular. Brandt fez sua estreia oficial com a camisa do Ajax ao entrar no decorrer da partida.

O Ajax partiu imediatamente para o ataque desde o apito inicial e já conseguiu um pênalti nos primeiros minutos. Godts foi atingido por Ali Coote dentro da área, após o que o árbitro inicialmente mandou o jogo seguir, mas, depois da intervenção do VAR, apontou para a marca da cal.

O atacante belga foi ele mesmo para a cobrança e bateu o pênalti com tranquilidade no meio do gol aos seis minutos: 1 a 0. Na sequência, o Shelbourne recuou em massa, mas não conseguiu conter por muito tempo os ataques do time de Amsterdã.

Aos vinte minutos, Wijndal por pouco não conseguiu finalizar após um passe em profundidade de Steven Berghuis, mas, dois minutos depois, saiu o gol. Berghuis voltou a mandar uma excelente bola longa na direção de Wijndal, que dominou bem dentro da área e, já caindo, fez o 2 a 0 com o pé direito.

O Ajax seguiu superior também depois disso e teve uma grande chance de marcar o terceiro gol com Oscar Gloukh. O meio-campista recebeu a bola após uma jogada pela esquerda, mas sua finalização fraca quase não causou problemas ao goleiro Conor Beach, antes de Wijndal, pouco antes do intervalo, mandar por cima um cruzamento de Gaaei.

Após a volta do intervalo, o Ajax voltou a golpear rapidamente. Aos 50 minutos, Berghuis colocou um cruzamento fechado pela direita, e Dolberg apareceu à frente do marcador com uma movimentação inteligente para tocar de perto e mandar a bola para o fundo da rede de Beach: 3 a 0.

Pouco depois, Godts teve a chance, da marca do pênalti, de fazer seu segundo gol da noite, depois que um defensor do Shelbourne tocou com a mão na bola. Godts bateu o pênalti de forma extremamente fraca e viu Beach fazer a defesa.

Na sequência, Leonardo teve várias chances de marcar seu primeiro gol pelo Ajax, mas o brasileiro chutou para fora em três oportunidades. O Shelbourne diminuiu de forma inesperada aos 84 minutos: Paes inicialmente defendeu a finalização de Coote, mas Kelly aproveitou o rebote e fez 3 a 1.