Ajax vai vender Ahmetcan Kaplan ao NEC por milhões

Ajax e NEC chegaram a um acordo por Ahmetcan Kaplan, informa o setorista Johan Inan, do Algemeen Dagblad. A transferência dentro do país envolveria cerca de 2,5 milhões de euros.

Em Nijmegen, Kaplan vai assinar por quatro temporadas, o que o deixará vinculado ao clube até meados de 2030. Na última temporada, o turco já atuou pelo NEC por empréstimo.

Em 30 jogos oficiais pelo NEC, Kaplan deixou uma excelente impressão. Ele também balançou as redes duas vezes.

Depois de quatro anos, Kaplan se aproxima de uma saída definitiva do Ajax. No verão de 2022, o canhoto foi contratado junto ao Trabzonspor por nada menos que 9,5 milhões de euros.

O total vai terminar em 25 partidas oficiais pelo Ajax. No NEC, Kaplan vai jogar nesta temporada ao lado do compatriota Emre Mor.

Para o clube de Nijmegen, Kaplan é um reforço mais do que necessário, especialmente agora que Philippe Sandler está fora de combate por um longo período.

O NEC ainda espera se classificar para a fase de grupos da Champions League. Um duelo em dois jogos com o FK Bodø/Glimt é o último obstáculo.