Ajax traz mais um ponta esquerda além de Adingra: exames médicos já estão marcados

O Ajax está trabalhando seriamente pela chegada de Leo Salazar Hinojosa, informa Mike Verweij, do De Telegraaf. O clube de Amsterdã quer levar o ponta-esquerda de 19 anos do Espanyol B para a Holanda, inicialmente para o Jong Ajax.

Salazar deve ganhar tempo no Jong Ajax para seguir se desenvolvendo e, no fim das contas, dar o passo rumo ao time principal. Fontes na Espanha informam ao De Telegraaf que o Ajax está trabalhando em uma transferência por empréstimo para o jovem atacante, uma estrutura apreciada pelo diretor técnico Jordi Cruijff.

Com isso, o clube de Amsterdã quer ampliar suas opções pelo lado esquerdo não apenas no curto prazo, mas também pensando no futuro. Salazar é visto claramente como um talento para o longo prazo, enquanto o Ajax também trabalha ao mesmo tempo em um reforço que possa chegar diretamente ao time principal.

A prioridade máxima no momento, porém, é concluir a chegada de Simon Adingra. O atacante de 24 anos do Sunderland deve chegar por empréstimo a Amsterdã e é visto dentro do elenco como o substituto de Mika Godts.

Segundo Verweij, em caso de acordo o Ajax desembolsaria ao todo 3,8 milhões de euros em salários e valor do empréstimo por Adingra. Além disso, o diretor técnico Jordi Cruijff tenta incluir no negócio uma opção de compra de, segundo relatos, 16 milhões de euros.

Para a chegada de Salazar, o Ajax já reservou espaço para exames médicos, para que possa agir rapidamente assim que os clubes envolvidos derem autorização.

Além disso, o Ajax ainda busca um reforço para a defesa. Thilo Kehrer, do AS Monaco, aparece fortemente no radar como zagueiro experiente e destro, e as conversas entre os dois clubes sobre um possível empréstimo sem opção de compra já estão em andamento. Segundo o Foot Mercato já existe até um acordo sobre isso entre Ajax e Monaco.