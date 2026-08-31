A transferência de Youri Regeer para o Werder Bremen está concluída. O meio-campista de 23 anos será emprestado ao Werder Bremen pelo restante desta temporada, e o clube ainda garantiu uma opção de compra. Foi o que informou o Ajax por meio de seus canais oficiais.

Mais cedo, nesta segunda-feira, Johan Inan, do Algemeen Dagblad, já havia divulgado o valor do empréstimo que o Werder Bremen pagará ao Ajax. Segundo o jornalista, trata-se de uma quantia de 200 mil euros.

No domingo, já havia sido revelado que Ajax e Werder Bremen tinham chegado a um acordo definitivo sobre a transferência temporária de Regeer. Durante o período do empréstimo, os alemães também assumirão integralmente o salário do meio-campista, como já havia informado o De Telegraaf.

Além disso, o Werder Bremen garantiu uma opção de compra de 5 milhões de euros. Caso o clube da Bundesliga decida exercer essa opção, Regeer ainda poderá render ao Ajax uma quantia considerável no fim das contas.

O Ajax repatriou Regeer em janeiro de 2025 junto ao FC Twente por 4,5 milhões de euros. Pouco depois de seu retorno, o jogador formado nas categorias de base do clube de Amsterdã se lesionou, e sua segunda passagem pela Johan Cruijff ArenA nunca realmente decolou.

Regeer foi utilizado com frequência no Ajax como volante e recebeu muitos minutos em campo sob o comando de Fred Grim e Oscar Garcia. Também com Míchel Sánchez ele começou inicialmente nessa posição, mas não conseguiu convencer o suficiente por ali.

Com a chegada de Sofyan Amrabat, a perspectiva de Regeer diminuiu ainda mais. Segundo o De Telegraaf, Jordi Cruijff preferia vendê-lo em definitivo, mas um empréstimo com opção de compra acabou sendo o máximo que se conseguiu.

Regeer tem contrato com o Ajax até meados de 2029 e, até aqui, soma 57 jogos oficiais pelo time principal, com dois gols marcados e cinco assistências.