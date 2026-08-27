O Ajax se classificou na noite de quinta-feira para a fase de liga da Conference League. Os Amsterdammers venceram o FC Sion por 5 a 3 na Johan Cruijff ArenA e confirmaram de forma bastante convincente a vitória por 4 a 2 no jogo de ida, embora a equipe do técnico Míchel Sánchez tenha vivido antes do intervalo um período notavelmente difícil, no qual o Ajax chegou até a ficar em desvantagem.

Sánchez deu a Tolu Arokodare sua primeira vaga no time titular do Ajax, depois que o atacante emprestado pelo Wolverhampton Wanderers havia atuado anteriormente apenas como reserva. O nigeriano formou o ataque com o jovem de dezessete anos Abdellah Ouazane e Steven Berghuis, enquanto Julian Brandt começou novamente no meio-campo e Oscar Gloukh ficou no banco.

O Ajax teve um início dos sonhos e já estava em vantagem após 33 segundos. Brandt já havia chegado perto do gol depois de dez segundos, e então Youri Baas fez o 1 a 0 no rebote, após o escanteio cobrado na sequência. Com isso, o defensor igualou o gol europeu mais rápido do Ajax neste século, que desde 2003 pertencia a Andy van der Meijde.

Inicialmente, o time da casa parecia que conseguiria se impor com facilidade, mas o FC Sion empatou de forma surpreendente aos dezenove minutos, com Winsley Boteli. Pouco antes, Marc-André ter Stegen ainda havia feito uma grande defesa em uma cabeçada de perto, enquanto Youri Regeer precisou deixar o campo lesionado alguns minutos após o empate e foi substituído por Jorthy Mokio.

O Ajax achou que voltaria a ficar em vantagem aos 29 minutos, com Ouazane, mas Berghuis estava impedido anteriormente no lance. Pouco depois, a situação piorou completamente para os Amsterdammers: Ter Stegen soltou de forma bizarra um cruzamento, e Boteli aproveitou para marcar seu segundo gol. Com isso, o Sion fez 2 a 1 e a diferença no placar agregado foi repentinamente reduzida a um gol.

No entanto, o Ajax não precisou correr atrás por muito tempo. Três minutos depois, Davy Klaassen marcou o 2 a 2 e chegou assim ao seu vigésimo gol europeu pelo Ajax, tornando-se o terceiro jogador do clube a alcançar essa marca, depois de Johan Cruijff e Jari Litmanen. Nos acréscimos do primeiro tempo, Tolu recolocou os anfitriões em vantagem ao finalizar com força de um ângulo difícil, depois de um domínio involuntário e complicado.

Depois do intervalo, o Ajax claramente subiu o ritmo. Tolu primeiro acertou a trave, mas aos 51 minutos marcou seu segundo gol da noite após uma bela combinação entre Ouazane e Brandt. Quatro minutos depois, o time da casa ampliou ainda mais quando o reserva Oliver Edvardsen, que entrou no intervalo no lugar do decepcionante Steven Berghuis, fez o 5 a 2 após uma jogada pela esquerda.

Tolu saiu sob aplausos após uma hora de jogo e deu lugar a Marcos Leonardo, enquanto Klaassen e Brandt também deixaram o campo. Depois disso, Edvardsen ainda pensou ter feito o 6 a 2, mas seu segundo gol foi anulado por impedimento.

Aos noventa minutos, o Sion ainda diminuiu depois que Caio Henrique perdeu a bola de forma bizarra e deu início a um contra-ataque: Boteli passou com facilidade por Dies Janse e completou seu hat-trick com o 5 a 3. O gol não mudou mais nada na classificação do Ajax, que, com um placar agregado de 9 a 5, garantiu vaga na fase de liga da Conference League.