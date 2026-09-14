Ajax recebe resposta imediata de Yves Bissouma (30)

O Ajax está otimista de que pode levar Yves Bissouma para Amsterdã, informa o De Telegraaf. Segundo Mike Verweij, embora haja forte concorrência das cinco principais ligas da Europa, o clube parece capaz de fechar com o meio-campista de 30 anos por uma temporada, com opção de renovação por mais um ano. O Algemeen Dagblad acrescenta que as negociações já se encontram em estágio avançado.

Bissouma está sem clube depois que seu contrato com o Tottenham Hotspur terminou neste verão europeu. Por isso, o Ajax, apesar do fechamento da janela de transferências, ainda pode fazer negócio com o jogador de Mali, que tem 46 partidas pela seleção.

Segundo fontes próximas a Bissouma, o diretor técnico Jordi Cruijff quer surpreender com sua chegada. O meio-campista traz uma grande bagagem de experiência, já que jogou oito temporadas na Premier League e, antes disso, atuou por dois anos na Ligue 1.

Bissouma deixou o Real Bamako, do Mali, aos 18 anos e se juntou ao Lille OSC, onde inicialmente atuou pelo time B. Após sua afirmação na França, o Brighton & Hove Albion pagou quase 17 milhões de euros por ele em 2018, e o Tottenham desembolsou quase 30 milhões de euros quatro anos depois.

Nos Spurs, Bissouma acabou somando 111 jogos antes de seu contrato terminar. O malinês é conhecido por sua capacidade física e força nos duelos, podendo atuar tanto como camisa 6 quanto como camisa 8.

O Ajax reformulou profundamente o elenco neste verão europeu com um grande número de novos jogadores, entre eles Marcos Leonardo, Caio Henrique, Viktor Tsygankov, Thilo Kehrer e Marc-André ter Stegen. Cruijff já havia defendido essa abordagem anteriormente à NOS: "Você não conquista títulos por quatro temporadas seguidas. Se então fizer a mesma coisa, não vai melhorar. Então é preciso buscar soluções e tentar ser criativo."

Segundo as informações, a possível chegada de Bissouma se encaixa no desejo do Ajax de disputar três frentes com um elenco amplo. Cruijff quer poder brigar na Eredivisie, na Copa da Holanda e na Conference League.