Ajax recebe oferta de ponta pouco depois da saída de Godts

Leon Bailey foi oferecido ao Ajax, garante o De Telegraaf na noite desta terça-feira. O diretor técnico Jordi Cruijff pensa no assunto e mantém várias opções em aberto para a posição de ponta esquerda. A busca começou após a saída de Mika Godts para o Paris Saint-Germain.

Bailey estaria aberto a uma aventura no Ajax. O atacante jamaicano tem mais um ano de contrato com o Aston Villa, que, segundo fontes inglesas, aceitaria uma taxa de transferência de nove ou dez milhões de euros.

O Ajax esteve concretamente no mercado por Bailey, hoje com 29 anos, em 2016. No entanto, o veloz atacante de lado acabou se transferindo um ano depois para o Bayer Leverkusen por cerca de 17 milhões de euros.

Bailey se transferiu para o Aston Villa em 2021 por 32 milhões de euros. O atacante ligado ao Ajax atuou na temporada passada por alguns meses, por empréstimo, com a camisa da Roma.

O destro, portanto, ainda tem contrato por mais um ano em Birmingham, o que torna atraente para o Aston Villa vendê-lo agora. O Transfermarkt estima o valor atual de Bailey em 14 milhões de euros.

O Hull City também estaria no mercado por Bailey, que ficou fora da lista de relacionados do Aston Villa contra o Paris Saint-Germain, no duelo pela Supercopa da Europa. Tudo indica que Unai Emery não tem espaço para ele na próxima temporada.

O Ajax tentou anteriormente levar Noa Lang de volta à Holanda. No entanto, tudo indica que o internacional da seleção holandesa vai trocar o Napoli em definitivo pelo Galatasaray.