A transferência de Youri Regeer para o Werder Bremen está praticamente concluída. O meio-campista de 23 anos foi aprovado nos exames médicos na tarde de segunda-feira e assinou com o clube alemão, informa Johan Inan, do Algemeen Dagblad, no X.

Segundo o repórter, o Ajax deve oficializar em breve o empréstimo com opção de compra. Com isso, também ficou claro qual valor os amsterdameses receberão de imediato: o Werder Bremen pagará, de acordo com Inan, “uma pequena taxa de empréstimo” de 200 mil euros.

No domingo, já havia sido divulgado que Ajax e Werder Bremen tinham chegado a um acordo definitivo sobre a transferência temporária de Regeer. Além disso, os alemães assumirão integralmente o salário do meio-campista durante o período de empréstimo, como já havia informado o De Telegraaf.

O Werder Bremen também garantiu uma opção de compra de cinco milhões de euros. Se o clube da Bundesliga decidir acionar essa opção, Regeer ainda poderá render ao Ajax um valor considerável no fim das contas.

O Ajax repatriou Regeer em janeiro de 2025 por 4,5 milhões de euros junto ao FC Twente. Pouco depois de seu retorno, o jogador revelado pelo clube de Amsterdã sofreu uma lesão, e sua segunda passagem pela Johan Cruijff ArenA nunca realmente decolou.

Regeer foi utilizado com frequência no Ajax como volante e recebeu muitos minutos em campo sob o comando de Fred Grim e Oscar Garcia. Também com Míchel Sánchez ele começou inicialmente nessa posição, mas não conseguiu convencer o suficiente ali.

Com a chegada de Sofyan Amrabat, a perspectiva de Regeer diminuiu ainda mais. Jordi Cruijff queria, segundo o De Telegraaf, vendê-lo em definitivo, mas um empréstimo com opção de compra acabou sendo o máximo que se pôde alcançar.

Regeer tem contrato com o Ajax até meados de 2029 e, até aqui, soma 57 partidas oficiais pelo time principal, nas quais marcou duas vezes e deu cinco assistências.