Menno Geelen não concorda com a imagem de que Jordi Cruijff, como diretor técnico do Ajax, segue principalmente o seu próprio caminho. O diretor-geral rebate de forma enfática essa percepção em entrevista ao De Telegraaf e chama Cruijff justamente de jogador de equipe.

Com isso, Geelen reage de forma indireta a um artigo devastador que o Het Parool publicou no início de julho sobre a forma de trabalho de Cruijff. Nele, o diretor técnico foi retratado como um solitário que teria se afastado em grande parte da organização já existente e trabalharia sobretudo com seus próprios homens de confiança. Dez funcionários e ex-funcionários do clube reclamaram no jornal diário que haviam sido colocados de lado.

Segundo Geelen, isso não corresponde ao que ele próprio vê diariamente. “Não concordo com essa imagem”, afirma. “Jordi é justamente um jogador de equipe. Eu mesmo falei com ele praticamente todos os dias nos últimos meses, sobre os mais diversos assuntos.”

Geelen enfatiza que Cruijff trabalha intensamente com diferentes pessoas dentro do Ajax. “Jordi também conversa muito com o nosso diretor financeiro, Shashi Baboeram Panday. E ele envolve Daniel de Ridder e Siem de Jong, que estão se desenvolvendo como gestores técnicos.”

Cruijff também teria contato frequente com a comissão técnica e o conselho de supervisão. “Jordi também troca muitas ideias com o treinador, outras pessoas da comissão e com o comissário do futebol”, diz Geelen, que assim se distancia da imagem de que Cruijff atua principalmente de forma independente.

Os muitos novos jogadores também provocaram comparações neste verão com Sven Mislintat, que, em 2023, como diretor técnico, levou doze jogadores para Amsterdã, e praticamente todos fracassaram. Geelen considera que essa comparação não se aplica. “O período de Mislintat foi amplamente avaliado, também externamente. Disso surgiu, entre outras coisas, que o eixo do futebol dentro da organização não estava em ordem. Isso foi corrigido.”

Segundo Geelen, o processo de transferências também mudou desde então. “Todo o processo de transferências também foi revisto e melhorado. No período de Mislintat, eu talvez tivesse uma responsabilidade diferente como diretor comercial, mas eu me sentia responsável.”