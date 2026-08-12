Ajax quer contratar jogador do Barcelona sem custos de transferência

O Ajax quer contratar o lateral-esquerdo Jofre Torrents de graça junto ao Barcelona, segundo informa o De Telegraaf. Antes, o Mundo Deportivo ainda havia escrito que o Ajax iria contratar Torrents por empréstimo.

O Barcelona via com bons olhos, desde o início, um período de empréstimo, porque o clube enxerga muito futuro no juvenil internacional e quer que ele ganhe experiência em outro lugar. Agora, porém, surgiu a informação de que o Ajax quer contratá-lo em definitivo.

Inicialmente, o Ajax não pagará nada por Torrents. Jordi Cruijff idealizou uma estrutura com bônus por desempenho. No fim, a taxa de transferência pode chegar a seis milhões de euros.

Se o canhoto de dezenove anos não render nada ou se machucar, o Ajax não pagará nada pelo talento.

Torrents era bem avaliado dentro do Barcelona e voltou a receber muita confiança de Hansi Flick durante a pré-temporada. O defensor ainda começou como lateral-esquerdo, há duas semanas, no amistoso contra o Birmingham.

Por causa da concorrência na Catalunha, porém, havia pouca perspectiva de minutos de forma regular no time principal na próxima temporada.