Ajax, que reforço para o ataque: contratou o artilheiro de Simone Inzaghi

Marcos Leonardo no Ajax, está fechado: acordo verbal alcançado para o atacante brasileiro, que se juntará ao clube holandês na próxima temporada.





O ATACANTE DE SIMONE INZAGHI – O acordo entre os clubes foi concluído com o Al Hilal, que receberá 25 milhões de euros; os termos contratuais também foram acordados verbalmente. Os advogados estão trocando e verificando os documentos, mas o atacante já está autorizado a realizar os exames médicos com os Lancieri. Nascido em 2003, ex-jogador do Santos e do Benfica, ele jogava na equipe de Simone Inzaghi desde 2024.





O ESFORÇO - A complexa operação de mercado já chegou à reta final, tendo superado o principal obstáculo relacionado à avaliação financeira do jogador. O investimento realizado pelo clube de Amsterdã demonstra a firme vontade de apostar em um jogador de altíssimo nível para voltar a dominar nos cenários nacional e internacional.





OS NÚMEROS - Além do acordo total entre os dois clubes no valor de 25 milhões de euros, os representantes do jogador brasileiro chegaram a um acordo quanto ao salário. Foram formalizados verbalmente os detalhes contratuais, incluindo a duração do novo contrato e os diversos bônus vinculados ao desempenho em campo.







