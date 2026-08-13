Ajax procura o RB Leipzig por Lutsharel Geertruida

O Ajax consultou o RB Leipzig sobre a situação de Lutsharel Geertruida, informou a redação alemã da Sky Sports. O clube de Amsterdã quer contratá-lo por empréstimo.

Não é segredo que Geertruida é bem avaliado na Holanda. O zagueiro, que também atua como lateral-direito, já chegou a um acordo pessoal com o PSV.

O Feyenoord também pensa no retorno do jogador de Roterdã, que fez sua estreia no futebol profissional em De Kuip.

No entanto, o Leipzig prefere negociar Geertruida em definitivo, enquanto Ajax e PSV preferem contratá-lo por empréstimo. Os clubes holandeses enfrentam concorrência da Arábia Saudita, da Espanha e da Inglaterra.

Caso nenhum clube avance nas negociações, o Leipzig pode, segundo a Sky, acabar aceitando um empréstimo no fim da janela de transferências.

Atualmente, o Leipzig pede 20 milhões de euros pelo defensor. É um valor que Ajax, PSV e Feyenoord não querem pagar.

O Ajax busca com urgência um reforço para a defesa. Josip Sutalo ainda não está em forma e parece estar de saída neste verão. Ko Itakura também está liberado para procurar um novo clube.