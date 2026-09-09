Henk Spaan duvida que Steven Berghuis ainda possa ser importante para o Ajax nesta temporada. É o que escreve o colunista em sua coluna para o Het Parool. Spaan aconselha a diretoria do clube a oferecer ao canhoto uma outra função adequada.

No fim de agosto, a Voetbal International informou que o Ajax estava aberto a uma saída de Berghuis, desde que uma boa proposta fosse feita por ele e o veterano também chegasse a um acordo pessoal. Não se sabe se de fato houve interesse em Berghuis.

Spaan, no entanto, aconselha o Ajax a manter o atacante de 34 anos no clube. “Na temporada passada, Berghuis impressionou com uma declaração marcante após a perda de pontos contra o FC Twente. ‘Não é bom o bastante, este elenco.’ Considerando os jogadores que Jordi Cruijff contratou e o nível médio deles, Berghuis tinha razão”, escreve o colunista.

“Isso não muda o fato de que seu tempo no time principal está praticamente no fim”, afirma Spaan, que acredita que Berghuis já deixou para trás seus melhores dias como jogador. “Jogar contra o PSV é diferente de passar por um jogador do Telstar. A primeira vez em que ele ficou devendo foi após uma arrancada e um passe de Bouwman, quando o ponta direita precisou de tempo demais para dominar a bola.”

Com pouco menos de meia hora no relógio, Berghuis deixou de colocar o Ajax em vantagem de 2 a 1 no clássico, como também viu Spaan. “A segunda vez em que ele não correspondeu foi no momento em que Brandt chutou ao gol e Berghuis poderia ter empurrado a bola para dentro. Portanto: eu digo para seguir reformulando o elenco e oferecer a ele uma função adequada. Inteligência é uma qualidade, certamente no futebol.”

O técnico Míchel tem atualmente quatro opções para escolher quando se trata da posição de ponta direita. Além de Berghuis e Victor Edvardsen, o recém-contratado Viktor Tsygankov também atua muito bem como atacante pelo lado direito. Rayane Bounida, que está lesionado no momento, ainda atuou com frequência nessa posição na temporada passada.

O Ajax terá no próximo sábado, pela Eredivisie, um jogo fora de casa contra o Fortuna Sittard. O time de Amsterdã ocupa atualmente a sétima posição, mas ainda tem um jogo adiado contra o Willem II a disputar.