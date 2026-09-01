Ajax perde Adingra e ainda vai contratar mais um ponta esquerda: exame médico já está marcado

O Ajax está trabalhando seriamente para contratar Leo Salazar Hinojosa, informa Mike Verweij em nome do De Telegraaf. O clube de Amsterdã quer levar o ponta esquerda de 19 anos do Espanyol B para a Holanda, inicialmente para o Jong Ajax.

Salazar deve ter no Jong Ajax o tempo necessário para seguir se desenvolvendo e, no fim das contas, dar o passo rumo ao time principal. Fontes na Espanha informaram ao De Telegraaf que o Ajax está trabalhando em uma transferência por empréstimo do jovem atacante, uma estrutura que agrada ao diretor técnico Jordi Cruijff.

Com isso, o clube de Amsterdã quer ampliar suas opções pela faixa esquerda não apenas no curto prazo, mas também pensando no futuro. Salazar é visto claramente como um talento para o longo prazo, enquanto o Ajax também trabalha ao mesmo tempo em um reforço que possa se juntar imediatamente ao time principal.

A prioridade máxima no momento, porém, é concluir a chegada de Simon Adingra. O atacante de 24 anos do Sunderland deve chegar a Amsterdã por empréstimo e é visto dentro do elenco como o substituto de Mika Godts.

Segundo Verweij, em caso de acordo o Ajax teria um custo total de 3,8 milhões de euros entre salário e valor do empréstimo por Adingra. Além disso, o diretor técnico Jordi Cruijff tenta incluir no acordo uma opção de compra de, segundo relatos, 16 milhões de euros.

Para a chegada de Salazar, o Ajax já reservou espaço para exames médicos, para que possa agir rapidamente assim que os clubes envolvidos derem autorização.

Além disso, o Ajax ainda busca reforços para a defesa. Thilo Kehrer, do AS Monaco, aparece claramente no radar como um zagueiro experiente, destro, e as conversas entre os dois clubes sobre um possível empréstimo sem opção de compra já estão em andamento. Segundo o Foot Mercato já existe até um acordo entre Ajax e Monaco sobre isso.