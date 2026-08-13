Ajax pensa em Steven Bergwijn como sucessor de Mika Godts

O Ajax fez uma consulta ao Al-Ittihad por Steven Bergwijn. O clube de Amsterdã avaliou a possibilidade de levá-lo de volta à Johan Cruijff ArenA, segundo sabe Mounir Boualin.

Na terça-feira, a Voetbal International publicou a informação de que Bergwijn poderia deixar o Al-Ittihad por uma fração de seu valor de compra (21 milhões de euros).

O Ajax se interessou pelo ponta esquerda, que poderia servir como substituto de Mika Godts em caso de uma eventual venda do jogador.

Ainda assim, ao que tudo indica, Bergwijn não vai retornar a Amsterdã. Segundo Boualin, o Al-Ittihad mudou de posição, e o atacante pode acabar renovando seu vínculo prestes a expirar na Arábia Saudita.

O clube está atualmente em conversas com ele sobre um novo contrato até meados de 2028 ou até mesmo 2029. Com isso, o futuro de Bergwijn parece estar na Arábia Saudita, embora ele ainda precise concordar com a proposta.

Segundo Boualin, havia vários clubes da Europa interessados no ex-jogador de PSV, Tottenham Hotspur e Ajax, mas todos devem ficar sem o reforço do jogador mais caro da história do clube de Amsterdã (32 milhões de euros).