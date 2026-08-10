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Bart DHanis

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Ajax pensa em artilheiro da Espanha com preço de 20 milhões de euros

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O Ajax tem interesse em Sergio Arribas, informa o Mundo Deportivo. O meio-campista de vocação ofensiva do Almería é muito desejado pelo técnico Míchel.

Arribas atualmente ainda é jogador do Almería. Formado nas categorias de base do Real Madrid, ele se coroou artilheiro da segunda divisão da Espanha na última temporada, com 25 gols, e isso sendo meio-campista.

Antes do verão, o Almería acabou sendo derrotado nos playoffs contra o Málaga no último momento, o que fez com que o clube não promovesse à elite. Por isso, Arribas agora quer sair.

Míchel é um grande admirador do jogador de 24 anos, que ainda tem contrato até meados de 2029 no sul da Espanha. Segundo o Transfermarkt, ele vale 20 milhões de euros.

O Ajax não é o único clube que acompanha a situação. Benfica e Real Betis também querem contratá-lo, mas parecem considerar o preço alto demais para avançar.

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Além disso, segundo o MD, “muitos clubes de LaLiga” gostariam de contratar Arribas por empréstimo junto ao Almería por uma temporada.

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