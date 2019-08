Ajax passa perrengue e Porto é eliminado da Champions League

Não faltou drama na penúltima fase qualificatória do principal torneio europeu de clubes; quem também caiu foi o Celtic

A penúltima fase qualificatória para a fase de grupos da 2019-20 foi um verdadeiro cemitério de elefantes. Nos jogos realizados nesta terça-feira (13), clubes gigantes em seus países, e que já levantaram a taça orelhuda no passado, foram eliminados: além do , o caso que mais chocou foi a queda precoce do .

Os portugueses haviam batido o Krasnodar, da , por 1 a 0 fora de casa e chegavam com ainda mais favoritismo para seguirem adiante. Entretanto, terminaram o primeiro tempo perdendo por 3 a 0 dentro do Estádio do Dragão. O Porto até buscou uma reação tardia, diminuindo para 3 a 2 no segundo tempo. Um empate seria suficiente para a equipe treinada por Sergio Conceição, mas apesar de toda a tentativa – e dos cinco minutos de acréscimo – os Dragões não conseguiram fazer o terceiro gol e caíram.

Campeão em 1967, e atual detentor do título escocês, o Celtic também era favorito contra o Cluj, da Romênia. Dentro de sua casa, os alviverdes não tiveram vida fácil, mas o empate por 3 a 3 os garantia na vaga seguinte... até Gheorghe Tucudean fazer o 4 a 3 para os romenos, aos 98 minutos!

Já o , da , conseguiu avançar apenas nos pênaltis. Outro campeão europeu que suou, mas avançou, foi o Ajax. Semifinalista na edição passada da Champions League, os holandeses vinham de um empate por 2 a 2 com o , da Grécia, e saíram atrás no placar em Amsterdã. No final das contas, os holandeses venceram por 3 a 2 e seguiram adiante.

No próximo dia 21, serão definidos os seis times que avançarão à fase de grupos. O Ajax enfrenta o APOEL, do Chipre.