Ajax paga quantia ainda menor por Viktor Tsygankov, que tem pedido chamativo

O valor da transferência de Viktor Tsygankov para o Ajax pode acabar sendo ainda menor, segundo informou o veículo ucraniano TaToTake. O mesmo veículo já havia vazado anteriormente a carta de demissão de Tsygankov.

Na tarde de segunda-feira, a Cadena SER noticiou que Ajax e Girona chegaram a um acordo sobre o valor da transferência de Tsygankov. A informação foi confirmada mais tarde por Mike Verweij, do De Telegraaf.

Segundo ele, está “envolvido um valor de um pouco menos de 5 milhões de euros” na transferência, e a Cadena SER também falou em 4,5 milhões de euros. Na Ucrânia, agora se fala em um valor entre 3 e 3,5 milhões de euros.

O TaToTake também informa que Tsygankov quer impor um percentual de revenda para o Dínamo de Kiev em sua transferência para o Ajax.

Isso porque o clube ucraniano deixaria de receber um percentual de revenda com a transferência de 3,5 milhões de euros do Girona para o Ajax. No acordo entre Girona e Kiev, constava que o percentual de revenda só valeria em caso de um valor de cinco milhões ou mais.

Na segunda-feira, o ponta-direita voou para a Holanda para manter conversas com o Ajax. Se as duas partes chegarem a um acordo, o negócio pode ser fechado rapidamente.