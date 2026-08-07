O Ajax está aberto à saída de Youri Baas se uma boa oferta chegar à mesa neste verão. Segundo o setorista Mike Verweij, do De Telegraaf, o defensor de 23 anos é, de certa forma, quem está pagando a conta em Amsterdã.

Verweij comenta a situação no podcast Kick-off, no qual uma possível saída de Josip Sutalo também é abordada. Segundo veículos de imprensa de seu país, o defensor croata recebeu várias ofertas, incluindo uma proposta do Benfica.

“Também ouvi que ainda há alguns outros que podem sair e que o Ajax estaria até disposto a pensar em uma oferta por Youri Baas, se ela chegar”, acrescenta Verweij.

Segundo o jornalista, a posição de Baas dentro do elenco mudou desde o retorno de Daley Blind. “Parece que Baas está se tornando um pouco quem está pagando a conta”, disse Verweij, que ao mesmo tempo ressalta que o técnico Míchel Sánchez confia no defensor canhoto.

“Também conversamos com Míchel Sánchez após a partida contra o Shelbourne, e ele está bastante confiante em relação a Baas. Ele realmente gosta muito dele.”

Apesar dessa confiança, o Ajax não descarta uma venda caso um clube interessado apareça com uma proposta atraente. “Acho, sim, que se chegar uma boa oferta, a venda também passa a ser discutida”, conclui Verweij.

Baas também já havia sido ligado ao PSV, mas uma transferência para Eindhoven não é realista. “A menos que eles apareçam com um saco de dinheiro”, diz Verweij sobre uma eventual tentativa do PSV. “Acho que o Ajax quer vendê-lo a qualquer um, menos aos concorrentes na Holanda.”