"Ajax não me valorizou. Por isso, fui embora"

Louis van Gaal deixou, com dor no coração, o cargo de conselheiro do Conselho de Supervisão do Ajax, como disse em entrevista à Voetbal International.

Em 2023, Van Gaal foi convidado por seu amigo Michael van Praag, então presidente do Conselho de Supervisão, para um papel de conselheiro. Van Gaal aceitou.

Após três anos, o ex-técnico de Ajax, AZ e Bayern de Munique, entre outros, já tinha visto o suficiente e deixou suas funções em julho passado.

Segundo ele próprio, tudo isso tem a ver com a organização administrativa no Ajax. “Dezesseis pessoas precisam opinar sobre cada decisão, e eu ainda estava de fora disso. No fim, pensei: sou apenas mais um entre tantos.”

“Depois da saída de Van Praag do Conselho de Supervisão, meus conselhos nunca mais foram aproveitados. O Ajax não me valorizou”, prosseguiu Van Gaal.

Segundo Van Gaal, a estrutura em Amsterdã não é viável, e ele apontou para o PSV. “Lá eles têm canais de comunicação muito curtos, assim como nós tínhamos no Ajax em 1995. Naquela época, havia apenas cinco ou seis pessoas tomando as decisões.”

Por isso, segundo Van Gaal, o Ajax, que terminou a última temporada em quinto lugar na Eredivisie, não vai se recuperar tão cedo. “Não enquanto tantas pessoas tiverem influência sobre a política do clube. A diretoria precisa decidir, mas é atrapalhada porque cada órgão precisa ser informado de tudo o tempo todo e ainda precisa aprovar tudo. Isso tudo leva tempo demais e não é viável em um mundo tão rápido como o do futebol.”