O Ajax parece ter uma tarefa difícil para contratar Enzo Boyomo. Braulio Vázquez, diretor técnico do Osasuna, confirma que chegaram várias ofertas pelo zagueiro de 24 anos, mas ressalta que prefere manter o camaronês em Pamplona.

O Ajax fez uma investida concreta por Boyomo, como já havia ficado claro na segunda-feira por meio de diversos veículos da imprensa espanhola. Segundo o AS, os amsterdaneses já viram uma proposta para contratar o defensor por empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra, ser rejeitada de imediato pelo Osasuna.

"Não temos apenas uma oferta do Ajax, mas também de outro clube", confirma o diretor técnico do Osasuna em uma coletiva de imprensa sobre o interesse em Boyomo. "Enzo representa um valor importante."

Segundo Vázquez, o Osasuna está praticamente sem disposição para falar sobre uma saída tão perto do fechamento da janela de transferências. "Com mais trinta horas até o fechamento da janela, não consideraríamos a proposta, mesmo que fosse significativa."

Com isso, a versão do Osasuna parece divergir da informação do AS. O jornal espanhol informou que uma saída de Boyomo é, sim, negociável, desde que o Ajax apresente uma proposta definitiva e coloque cerca de 13 milhões de euros na mesa. Boyomo teria uma cláusula de rescisão de 25 milhões de euros.

Vázquez ressalta que o Osasuna não olha apenas para o lado financeiro de uma possível transferência. "Independentemente do aspecto econômico, entendemos que precisamos voltar a ver o melhor Enzo. É por isso que clubes como o Ajax também o querem."

"Espero que ele fique, para que possamos contar com o melhor elenco possível." Boyomo ainda não entrou em campo nesta temporada de LaLiga até aqui: ficou no banco nas duas primeiras rodadas.

Vázquez, aliás, preferia que a janela de transferências já estivesse fechada há muito tempo. "Estou clamando no deserto, mas a janela ainda estar aberta enquanto a terceira rodada está em andamento... não tenho nem palavras."