O Ajax chegou na noite de domingo a um acordo definitivo com o Werder Bremen por Youri Regeer, confirmou o De Telegraaf, em linha com o Algemeen Dagblad. O meio-campista de 23 anos recebeu autorização para viajar à Alemanha para realizar os exames médicos, após o que a transferência por empréstimo deve ser concluída o mais rapidamente possível.

As condições financeiras parecem bastante favoráveis para o Ajax. Segundo o De Telegraaf, o Werder Bremen assumirá integralmente o salário de Regeer durante o período de empréstimo. Além disso, o Ajax receberá uma taxa de empréstimo, e os alemães negociaram uma opção de compra de cinco milhões de euros.

O Ajax repatriou Regeer em janeiro de 2025 por 4,5 milhões de euros junto ao FC Twente. Pouco depois de seu retorno, o jogador formado nas categorias de base do clube de Amsterdã se lesionou, e sua segunda passagem pelo Ajax nunca realmente decolou.

Regeer foi utilizado regularmente como volante pela falta de um verdadeiro camisa 6. Ele teve muitos minutos sob o comando de Fred Grim e Oscar Garcia e também começou inicialmente nessa posição com Míchel Sánchez, mas não conseguiu convencer.

A chegada de Sofyan Amrabat piorou ainda mais sua perspectiva em Amsterdã. Jordi Cruijff queria, segundo o De Telegraaf , vender Regeer em definitivo, mas um empréstimo com opção de compra acabou sendo o máximo que se pôde alcançar.

Até aqui, Regeer soma 57 jogos oficiais pelo time principal do Ajax. Neles, marcou dois gols e deu cinco assistências, enquanto seu contrato atual na Johan Cruijff ArenA vai até meados de 2029.

A papelada da transferência para o Werder Bremen está sendo finalizada neste momento. Com a taxa de empréstimo, a saída integral de seu salário da folha e uma possível taxa de transferência de cinco milhões de euros, o Ajax cria espaço para a chegada possivelmente de mais um meio-campista. Míchel Sánchez confirmou no domingo, após a partida contra o Telstar (vitória por 4 a 0), que isso está sendo buscado intensamente, além de um ponta esquerda e um zagueiro pela direita.