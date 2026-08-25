'Ajax entra na disputa pelo versátil Gady Beyuku'

O Ajax voltou suas atenções para Gady Beyuku, informa o Foot Mercato. O francês de 20 anos, internacional das categorias de base, atualmente tem contrato com o Modena, da Serie B, e, ao que tudo indica, é monitorado por vários clubes.

Beyuku atua na Itália desde que deixou a França. Depois de passagens por FC Versailles e Football Club 93 Bobigny, entre outros, o defensor chegou ao Triestina, embora não tenha feito nenhuma partida oficial pela equipe principal.

No Modena, Beyuku enfim conseguiu se firmar na segunda divisão da Itália. O lateral-direito entrou em campo 45 vezes até aqui pelo clube da Serie B, com três gols e uma assistência.

Segundo o Foot Mercato, o Ajax, no entanto, não é o único clube que acompanha de perto a situação de Beyuku. Vancouver Whitecaps, Juve Stabia e Avellino também têm interesse, enquanto um clube francês não identificado também está na disputa.

Beyuku já havia chamado atenção anteriormente na Copa do Mundo Sub-20. O francês foi titular em seis dos sete jogos e causou boa impressão com a seleção de base.

A França Sub-20 acabou sendo eliminada nos pênaltis para o Marrocos. Na disputa pelo terceiro lugar, a equipe depois também teve de reconhecer a superioridade da Colômbia.

O defensor pode atuar em várias posições no sistema defensivo, mas joga naturalmente como lateral-direito. Segundo o Transfermarkt, Beyuku tem atualmente um valor de mercado de cerca de 2,5 milhões de euros.

O contrato de Beyuku com o Modena vai até meados de 2028.