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Rian Rosendaal

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'Ajax e PSV estão de olho em jogador brasileiro com cláusula de rescisão de 80 milhões'

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O Ajax e o PSV estão de olho em Lucca Marques, segundo informou a filial brasileira da ESPN nesta terça-feira. O FC Porto, comandado por Francesco Farioli, já chegou a apresentar uma proposta ao ala-atacante de apenas 19 anos, do São Paulo.

O Porto vê grande potencial em Lucca e quer preparar o talentoso atacante com calma para a equipe principal. O Ajax e o PSV também estão de olho no talento brasileiro, embora ainda não tenham sido feitas ofertas da Holanda.

Lucca estreou no time principal em 2025 e já soma 26 partidas com a camisa do São Paulo. Seu contrato atual vai até 30 de abril de 2028, e o Transfermarkt estima seu valor em três milhões de euros. 

Segundo a ESPN, Lucca possui uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros para clubes de fora do Brasil. Isso visa evitar que ele seja simplesmente levado por grandes clubes europeus.

O ponta-esquerda, que tem um forte pé direito, é considerado um dos maiores talentos da base do São Paulo. Lucca já disputou 21 partidas pela seleção sub-20.

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O Ajax já está praticamente garantido de contar com Marcos Leonardo. O atacante de 23 anos será contratado por 17,5 milhões de euros, vindo do Al-Hilal, da Arábia Saudita. 

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