Ajax dominante marca cinco vezes de novo e despacha o Willem II com facilidade

O Ajax venceu com facilidade o jogo atrasado contra o Willem II nesta terça-feira. Na Johan Cruijff ArenA, o público de Amsterdã se divertiu com um futebol dominante, e o placar acabou chegando a 5 a 1. A diferença para o líder PSV agora é de 3 pontos.
O técnico Míchel Sánchez promoveu, de forma um tanto surpreendente, seis mudanças na escalação titular do Ajax. Maarten Paes defendeu o gol no lugar de Marc ter Stegen, e Owen Wijndal, Thilo Kehrer, Lucas Rosa, Jorthy Mokio e Kasper Dolberg também começaram jogando. O Willem II iniciou a partida sem alterações em relação ao jogo anterior, contra o AZ.
Desde o início, o panorama da partida era claro: o Ajax buscava o ataque a todo momento, enquanto o Willem II se fechava no próprio campo. Isso resultou em uma infinidade de chances para os amsterdameses. Dolberg, por exemplo, chutou para fora após bom passe para trás de Brandt, e Steven Berghuis quase alcançou um cruzamento de Gloukh. O próprio Gloukh, que causou boa impressão como ponta esquerda, também desperdiçou uma grande chance depois de uma bela arrancada.
O Willem II esperava por contra-ataques e até levou perigo com Tonny Vilhena, mas o Ajax aumentava cada vez mais a pressão. Klaassen obrigou Maxime Delanghe a fazer uma defesa, enquanto Berghuis não conseguiu aproveitar um contra-ataque rápido. Cinco minutos antes do intervalo, o placar enfim foi aberto: após um passe para trás perfeito de Dolberg, Klaassen fez 1 a 0.
Um golpe, portanto, para o Willem II, que viu a desvantagem aumentar ainda mais em questão de instantes. Brandt voltou a mostrar sua classe ao deixar Per van Loon para trás e finalizar com força para marcar. Assim, o Ajax tinha a situação completamente sob controle e pôde ir para o vestiário com tranquilidade.
No segundo tempo, o Ajax até tirou um pouco o pé do acelerador, mas mesmo assim ampliou o placar. Após passe de Gloukh, o reserva Tsygankov marcou o terceiro gol dos amsterdameses, e depois o israelense também coroou sua atuação com um gol: 4 a 0.
O Willem II estava completamente impotente, mas ainda assim conseguiu um gol de honra. Após boa jogada de preparação de Chido Obi e Uriël van Aalst, Alessandro Ciranni só teve o trabalho de empurrar para o gol vazio: 4 a 1. O golpe final ficou por conta de Dolberg: o atacante foi o mais atento no rebote e fez o 5 a 1.