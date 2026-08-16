Ajax deixa vantagem escapar por completo e sofre a primeira perda de pontos da temporada

O Ajax sofreu na tarde de domingo a primeira perda de pontos desta temporada da VriendenLoterij Eredivisie contra o sc Heerenveen. Na própria Johan Cruijff ArenA, a equipe do técnico Míchel Sánchez deixou escapar uma vantagem de 2 a 0: 2 a 2. Com isso, o Ajax agora ocupa o quinto lugar na Eredivisie. O Heerenveen é, por enquanto, o sétimo colocado.

O clima antes do duelo era de festa. A partida marcou o trigésimo aniversário da Johan Cruijff ArenA, inaugurada em 14 de agosto de 1996. Por isso, várias personalidades estiveram presentes, como Louis van Gaal, Jari Litmanen e Brian Brobbey.

O Ajax precisou atuar sem o lesionado Daley Blind e sem Mika Godts, que se transferiu para o Paris Saint-Germain. Eles foram substituídos por Youri Baas e Abdellah Ouazane, respectivamente. Além disso, entre outros, Julian Brandt e Marcos Leonardo começaram no banco.

O time da casa tomou a iniciativa de imediato e viu Bernt Klaverboer fazer a defesa em uma tentativa de Oscar Gloukh. Alguns minutos depois, esse mesmo goleiro teve papel negativo no 1 a 0: Aaron Bouwman acertou a trave em uma cobrança de escanteio, e depois Klaverboer empurrou a bola para o próprio gol.

A pressão do time da casa diminuiu um pouco, o que permitiu ao Heerenveen chegar de vez em quando. Isso resultou em tentativas de Jacob Trenskow (bloqueada) e Dirk Proper (por cima). Do outro lado, Kasper Dolberg desperdiçou uma chance enorme de fazer o 2 a 0: o dinamarquês chutou por cima com o gol praticamente aberto.

No fim, o Ajax ainda ampliou antes do intervalo graças a Ouazane, que acertou um lindo chute de longe no ângulo. Mas, nos acréscimos, o Heerenveen diminuiu para 2 a 1. Marc ter Stegen ainda respondeu em chutes de Luca Oyen e Dylan Vente, mas não teve chances em uma pancada de Trenskow no ângulo mais distante.

Logo após o intervalo, Gloukh esteve perto do terceiro gol do time de Amsterdã, mas Marcus Linday e Klaverboer conseguiram evitar o gol em conjunto. Depois disso, o Ajax foi perdendo aos poucos o controle do duelo.

Durante muito tempo, o Heerenveen também não conseguiu fazer nada diante disso, mas, a dez minutos do fim, saiu o 2 a 2. Maxence Rivera ficou com a bola após um bate-rebate e finalizou com força para marcar. Depois disso, o Heerenveen ainda foi quem mais ameaçou fazer o gol da vitória, mas ele não saiu.