Ajax de repente vira assunto na mídia espanhola

O Ajax começa, segundo o Mundo Deportivo, a mostrar cada vez mais claramente a mão de Míchel. O jornal esportivo catalão está impressionado com a evolução recente em Amsterdã e acredita que a equipe pode brigar seriamente pelo título nacional.

“O Ajax de Míchel atingiu sua velocidade de cruzeiro”, destaca o Mundo Deportivo nesta quarta-feira. Segundo o jornal, parece que o elenco atual existe há anos, embora Míchel esteja trabalhando em seu novo projeto há apenas alguns meses.

A análise espanhola vem na sequência da convincente vitória sobre o Willem II (5 a 1). Na terça-feira, o Ajax teve 70% de posse de bola e chegou a nada menos que 33 finalizações. Embora os amsterdameses já fossem para o intervalo vencendo por 2 a 0, a equipe seguiu buscando mais gols de forma enfática também no segundo tempo.

Mundo Deportivo também chama atenção para a produtividade do Ajax nos últimos quatro jogos da liga. A equipe marcou quatro gols contra o Telstar, um contra o PSV e cinco tanto contra o Fortuna Sittard quanto contra o Willem II.

Nessa sequência, o Ajax perdeu apenas para o PSV (1 a 3). O jornal conclui que a equipe de Míchel merecia mais naquela partida. Nos outros três duelos, somou nove pontos e marcou 14 gols. O zagueiro Youri Baas também recebe destaque específico por causa de suas fortes atuações na defesa do time de Amsterdã.

O jornal espanhol ressalta que o caminho até o título nacional ainda é longo e que o atual campeão PSV tem qualidade suficiente para manter o Ajax à distância. Ainda assim, o Mundo Deportivo vê semelhanças claras com o Girona de Míchel: “No Girona, já vimos que uma equipe de Míchel, assim que os resultados acompanham o bom futebol e a ‘velocidade de cruzeiro’ é alcançada, pode se tornar praticamente impossível de parar.”