Dies Janse vai renovar seu contrato com o Ajax, segundo informa Mike Verweij, do De Telegraaf. O zagueiro vai assinar até meados de 2030 e terá seu vínculo atual "significativamente valorizado".
Na temporada passada, Janse foi emprestado pelo Ajax ao Groningen. No norte do país, ele causou grande impressão, o que despertou interesse da Bélgica no último verão europeu.
O Club Brugge teria feito tentativas para tirar o canhoto do Ajax, mas Jordi Cruijff não quis colaborar de forma alguma com sua saída.
O diretor técnico o vê como o futuro zagueiro do Ajax, embora Janse tenha de se contentar com um papel de reserva até aqui nesta temporada.
O defensor de 20 anos tem à sua frente Youri Baas e Daley Blind pela esquerda da zaga nesta temporada. Ainda assim, ele pôde atuar durante os noventa minutos na partida contra o Telstar, vencida por 4 a 0.
O jogador nascido na Zelândia foi contratado pelo Ajax em 2020 por 30 mil euros junto às categorias de base do Sparta. Desde então, disputou nove partidas pela equipe principal.