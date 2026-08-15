Mika Godts deixa o Ajax em definitivo para acertar com o Paris Saint-Germain, anunciaram os dois clubes. O gigante francês pagará pelo atacante de 21 anos uma taxa de transferência que, segundo o Ajax, pode chegar a um máximo de 55 milhões de euros.

Godts ainda tinha contrato em Amsterdã até 30 de junho de 2029. O Ajax queria manter o belga, mas colaborou com sua transferência para o clube parisiense da elite internacional.

Godts chegou em janeiro de 2023, vindo do KRC Genk, e alguns meses depois fez sua estreia oficial pelo time principal do Ajax. Em abril de 2023, apareceu pela primeira vez na equipe principal, durante a partida da liga contra o Fortuna Sittard, e nas temporadas seguintes se tornou presença constante no elenco principal.

O atacante terminou com 115 partidas oficiais pelo Ajax, nas quais marcou 26 gols. Na temporada 2025/26, Godts também foi eleito o Johan Cruijff Talent van het Jaar da Eredivisie.

Jordi Cruijff lamenta que o Ajax tenha de se despedir do belga. "Mika é um jogador muito bom, com qualidades muito específicas, e vamos sentir muita falta dele", disse o diretor técnico. "Não queríamos perdê-lo e, naturalmente, teríamos preferido mantê-lo aqui por mais uma temporada."

Segundo Cruijff, no entanto, o interesse do PSG foi uma consequência lógica da evolução de Godts. "Se você tem um desempenho tão bom no Ajax, clubes desse calibre aparecem. O PSG venceu a Liga dos Campeões nas últimas duas temporadas e é o atual campeão francês. Mika, portanto, ganha a chance em um verdadeiro gigante internacional."

Durante seu período em Amsterdã, Godts também se tornou internacional belga e fez sua estreia em 28 de março de 2026, na partida fora de casa contra os Estados Unidos. Cruijff aprova a transferência do jogador: “Ele mereceu essa transferência, porque ajudou enormemente o Ajax com seu futebol, seus gols e suas assistências. Nós o agradecemos calorosamente e desejamos muito sucesso a ele.”