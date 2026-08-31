Ajax chega a um acordo e se despede temporariamente do atacante

Ajax e FC Copenhague chegaram a um acordo por um empréstimo de Maher Carrizo, informa o De Telegraaf nesta segunda-feira, com base em fontes ligadas ao clube dinamarquês. A Voetbal International já havia revelado no domingo que um acordo estava próximo.

Com Viktor Tsygankov, Steven Berghuis e Oliver Edvardsen, a posição de ponta direita está bem servida, o que permite a Carrizo ganhar experiência em outro lugar. Não há, aliás, opção de compra estipulada pelo FC Copenhague.

O talentoso atacante chegou no último inverno por seis milhões de euros, vindo do Vélez Sarsfield. Desde então, disputou oito partidas pelo time principal do Ajax, sem registrar gols ou assistências.

Carrizo tem contrato com o Ajax até o verão de 2030, e o clube vê futuro no jogador de dezoito partidas pela seleção argentina sub-20, apesar do período de empréstimo.

O contrato de Berghuis se encerra após esta temporada, e depois disso Carrizo poderá mostrar seu valor no Ajax. Essa também é a principal razão para que não haja opção de compra incluída no acordo de empréstimo.

O clube de ponta da Dinamarca, aliás, assumirá integralmente o salário de Carrizo. O atacante de lado pode até estrear na quinta-feira, na partida em casa pelo Campeonato Dinamarquês contra o FC Nordsjaelland.