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imago-sport-1079291526.jpgANP
Rian Rosendaal

Traduzido por

Ajax chega a acordo na Espanha e apresenta atacante de lado de campo

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Ajax

Ajax e Espanyol chegaram a um acordo sobre o empréstimo de Leo Salazar. O ponta canhoto de 19 anos jogará por empréstimo em Amsterdã até o fim da temporada. O Ajax negociou uma opção de compra de, segundo relatos, um milhão de euros, e Salazar se juntará imediatamente ao Jong Ajax.

Salazar é oriundo das categorias de base do Espanyol. O jovem internacional da Espanha fez parte da equipe B do clube catalão nas últimas duas temporadas.

Salazar, ainda jovem e inexperiente, deve receber tempo no Jong Ajax para seguir se desenvolvendo e, posteriormente, dar o passo rumo ao time principal.

O De Telegraaf já havia informado na terça-feira que o diretor técnico Jordi Cruijff trabalhava em um acordo de empréstimo por Salazar. Um dia depois, o atacante assina, portanto, contrato de empréstimo em Amsterdã.

Salazar é visto claramente como um talento para o longo prazo. Ele pode fazer sua estreia pelo Jong Ajax já na sexta-feira, quando a equipe visita o Almere City FC pela Eerste Divisie.

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O jogador emprestado tem com o Espanyol um contrato que ainda vai por mais duas temporadas. Até aqui, ele disputou 43 partidas pela equipe B, mas Salazar ainda não teve a chance de atuar no time principal.

O Ajax também trabalha na chegada de Simon Adingra, ponta de 24 anos do Sunderland. Segundo a Sky Sports, o clube de Amsterdã quer submeter o ponta de 24 anos do Sunderland, que perdeu o início da liga na Premier League por causa de uma lesão, a uma nova avaliação médica.

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