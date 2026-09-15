Yves Bissouma está em Amsterdã e passa por exames médicos no Ajax, informa Mike Verweij, do De Telegraaf. O meio-campista vai assinar até meados de 2027, com opção por mais um ano.

Mais cedo nesta janela, um veículo africano já havia noticiado o interesse do clube de Amsterdã em Bissouma, mas o Ajax nunca avançou. Agora, duas semanas após o prazo final, como ele ainda não encontrou um novo clube, o Ajax quer fazer uma tentativa mesmo assim.

O volante de características defensivas está sem clube após sua saída do Tottenham Hotspur, pelo qual disputou 111 partidas. O clube o tirou do Brighton & Hove Albion há quatro anos por 30 milhões de euros.

O Spurs decidiu não renovar seu contrato porque, em agosto de 2024, ele compartilhou no Snapchat um vídeo em que aparecia inalando óxido nitroso de um balão. O Tottenham Hotspur suspendeu o meio-campista por isso para a partida contra o Leicester City, após o que Bissouma pediu desculpas e falou em uma "grave falta de julgamento". O Ajax agora quer lhe dar uma segunda chance.

O Ajax já trouxe neste verão uma bateria de jogadores para a Johan Cruijff ArenA. Sofyan Amrabat, Daley Blind, Joffre Torrents e Julian Brandt chegaram sem custos de transferência. Tolu, Thilo Kehrer, Marc Ter Stegen e Simon Adingra foram emprestados, enquanto Viktor Tsygankov (3 milhões), Ciao Henrique (10 milhões) e Marcos Leonardo (20 milhões) tiveram taxas de transferência pagas.



