Ajax chega a acordo com Tsygankov: este é o valor da transferência do atacante

O Ajax chegou a um acordo verbal com Viktor Tsygankov, informa o De Telegraaf nesta quarta-feira. O ponta ucraniano de 28 anos assina contrato de três anos em Amsterdã.

Tsygankov ainda precisa resolver algumas questões com o Girona. Neste momento, juristas, o empresário e os dois clubes trabalham na documentação em torno do contrato, que vai até meados de 2029.

O Ajax já havia chegado anteriormente a um acordo em linhas gerais com o Girona sobre a transferência do ponta, que trabalhou anteriormente com o técnico Míchel. O clube espanhol recebe um valor um pouco inferior a cinco milhões de euros pela transferência e mantém parte dos direitos de transferência.

O veículo ucraniano TaToTake falou nesta semana em um valor entre 3 e 3,5 milhões de euros. A Cadena SER apontou uma taxa de transferência de 4,5 milhões de euros pela contratação do Ajax.

O TaToTake também informou que Tsygankov quer forçar um percentual de revenda para o Dínamo de Kiev em sua transferência para o Ajax.

Isso porque o clube ucraniano perde um percentual de revenda com a transferência de 3,5 milhões de euros do Girona para o Ajax. No acordo entre Girona e Kiev, o percentual de revenda valeria apenas em caso de um valor de cinco milhões ou mais.

Tsygankov pode atuar pelos dois lados do ataque. A questão é se ele já poderá estrear neste fim de semana contra o Telstar. Caso contrário, o batismo de fogo virá uma semana depois, contra o PSV, que queria contratar o atacante alguns anos atrás.

“É um jogador muito bom, com uma ética de trabalho incomparável. Ele pode ser um reforço gigantesco para nós como equipe. Será fácil encaixá-lo e ele finaliza bem as chances. Também é um jogador forte e com muita profundidade”, disse Míchel nesta quarta-feira, em entrevista coletiva.