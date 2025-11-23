+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Liga dos Campeões
team-logoAjax
Johan Cruijff ArenA
team-logoBenfica
Mounique Vilela

Ajax x Benfica: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Liga dos Campeões 2025/26

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (25), na Johan Cruijff Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ajax e Benfica se enfrentam nesta terça-feira (25), às 14h45 (de Brasília), na Johan Cruijff Arena, em Amesterdã, pela quinta rodada da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do canal TNT na TV fechada e da HBO Max via streaming. Em Portugal, a exibição será feita pelo Sport TV5 na TV fechada e do DAZN via streaming (veja a programação completa).

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Notícias e prováveis escalações

Classificado para as oitavas de final da Taça de Portugal após eliminar o Atlético por 2 a 0, o Benfica volta suas atenções para a Champions League. Em busca da primeira vitória no torneio, as Águias acumulam derrotas para o Qarabag por 3 a 2, Chelsea por 1 a 0, Newcastle por 3 a 0 e Bayer Leverkusen por 1 a 0. Vale lembrar que o Benfica já ergueu o troféu em duas ocasiões, nas temporadas 1960/61 e 1961/62.

Assim como o Benfica, o Ajax também volta a campo em busca não apenas da primeira vitória, mas também dos primeiros pontos na atual edição da Champions. Lanterna da fase de grupos, a equipe foi derrotada por Galatasaray por 3 a 0, Chelsea por 5 a 1, Olympique de Marseille por 4 a 0 e Inter de Milão por 2 a 0.  

Ajax: Onana; Mazraoui, Timber, Martinez, Blind; Klaassen, Gravenberch; Antony, Berghuis, Tadic; Haller.

Benfica: Vlachodimos; Lazaro, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Silva, Weigl, Taarabt, Everton; Ramos, Nunez.

Escalações de Ajax x Benfica

AjaxHome team crest

4-1-2-3

Formação

4-2-3-1

Home team crestBEN
1
V. Jaros
5
O. Wijndal
37
J. Sutalo
15
Y. Baas
6
Y. Regeer
4
K. Itakura
8
K. Taylor
18
C
D. Klaassen
43
R. Bounida
11
M. Godts
25
W. Weghorst
1
A. Trubin
26
S. Dahl
30
C
N. Otamendi
17
A. Dedic
4
A. Silva
10
G. Sudakov
20
R. Rios
5
E. Barrenechea
18
L. Barreiro
8
F. Aursnes
14
V. Pavlidis

4-2-3-1

BENAway team crest

AJX
-Escalação

Reservas

Técnico

  • F. Grim

BEN
-Escalação

Reservas

Técnico

  • J. Mourinho

Desfalques

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Quando é?

  • Data: terça-feira, 25 de novembro de 2025
  • Horário: 14h45 (de Brasília)
  • Local: Johan Cruijff Arena - Amesterdã, HOL

Retrospecto recente

AJX
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/10
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

BEN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/3
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
1/5

Últimos confrontos diretos

AJX

Outros

BEN

2

Vitórias

2

Empates

1

5

Gols feitos

4
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

