Ajax x Benfica: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Liga dos Campeões 2025/26

Ajax e Benfica se enfrentam nesta terça-feira (25), às 14h45 (de Brasília), na Johan Cruijff Arena, em Amesterdã, pela quinta rodada da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do canal TNT na TV fechada e da HBO Max via streaming. Em Portugal, a exibição será feita pelo Sport TV5 na TV fechada e do DAZN via streaming (veja a programação completa).
Notícias e prováveis escalações
Classificado para as oitavas de final da Taça de Portugal após eliminar o Atlético por 2 a 0, o Benfica volta suas atenções para a Champions League. Em busca da primeira vitória no torneio, as Águias acumulam derrotas para o Qarabag por 3 a 2, Chelsea por 1 a 0, Newcastle por 3 a 0 e Bayer Leverkusen por 1 a 0. Vale lembrar que o Benfica já ergueu o troféu em duas ocasiões, nas temporadas 1960/61 e 1961/62.
Assim como o Benfica, o Ajax também volta a campo em busca não apenas da primeira vitória, mas também dos primeiros pontos na atual edição da Champions. Lanterna da fase de grupos, a equipe foi derrotada por Galatasaray por 3 a 0, Chelsea por 5 a 1, Olympique de Marseille por 4 a 0 e Inter de Milão por 2 a 0.
Ajax: Onana; Mazraoui, Timber, Martinez, Blind; Klaassen, Gravenberch; Antony, Berghuis, Tadic; Haller.
Benfica: Vlachodimos; Lazaro, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Silva, Weigl, Taarabt, Everton; Ramos, Nunez.
Desfalques
Quando é?
- Data: terça-feira, 25 de novembro de 2025
- Horário: 14h45 (de Brasília)
- Local: Johan Cruijff Arena - Amesterdã, HOL
Retrospecto recente
Últimos confrontos diretos
Classificação
