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Sam Vreeswijk

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Ajax anuncia transferência de saída: “Tudo de melhor!”

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T. Gooijer

Tristan Gooijer é oficialmente jogador do Lommel SK. O Ajax anunciou nesta quinta-feira, por meio de seus canais oficiais, que o defensor de 21 anos foi vendido ao clube belga, uma transferência que já estava no ar havia algum tempo. Gooijer assinou com o Lommel até meados de 2028.

Ajax e Lommel já haviam chegado a um acordo há algum tempo sobre uma taxa de transferência de cerca de meio milhão de euros pelo defensor. As negociações entre Gooijer e o clube belga, porém, transcorreram de forma tão difícil que, a princípio, o negócio parecia melar.

No fim, isso mudou. O De Telegraaf já havia informado no último fim de semana que a transferência voltou a ficar próxima e que as partes envolvidas estavam perto de um acordo definitivo. Agora, portanto, é oficial.

Gooijer disputou treze partidas pelo time principal do Ajax e, além disso, jogou cinquenta jogos pelo Jong Ajax. Na última temporada, ele foi emprestado ao PEC Zwolle, onde atuou em 25 partidas no total.

Na quarta-feira, Gooijer já havia se despedido dos torcedores do Ajax por meio do Instagram. “Depois de todos esses anos, chega ao fim o meu tempo no Ajax”, começou Gooijer. Junto do texto, ele publicou um vídeo com vários destaques de sua passagem por Amsterdã.

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“Como um garoto de 11 anos, entrei na base com um sonho: um dia chegar ao time principal. Como pequeno torcedor na F-Side, é ainda mais especial que eu tenha podido, no fim, vestir a camisa do Ajax na ArenA.”

“Sou grato a todos que fizeram parte da minha trajetória e orgulhoso por ter podido jogar por este clube maravilhoso. Às vezes você pode se decepcionar com as pessoas, sem perder o amor pelo clube”, compartilhou Gooijer, ainda dando uma pequena alfinetada. Não ficou claro a quem ele se referia. “Ajacied para sempre.”

No Lommel, Gooijer será companheiro de equipe de Don-Angelo Konadu, que está emprestado pelo Ajax ao clube belga. O Lommel ocupa atualmente a oitava colocação na Jupiler Pro League.

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