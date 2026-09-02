Thilo Kehrer é jogador do Ajax, anunciaram os Amsterdammers por meio dos canais oficiais. O defensor de 29 anos chega por empréstimo do AS Monaco até o fim da temporada. A chegada de Gerónimo Spina (21), que atuará principalmente pelo Jong Ajax, também já foi oficializada.

“Thilo é um jogador extremamente profissional e bom, que traz muita experiência”, disse o diretor técnico Jordi Cruijff ao site do Ajax. “Ele tem uma mentalidade forte e está acostumado à pressão por resultados no mais alto nível.”

“Além disso, sua presença proporciona uma concorrência saudável na defesa, algo essencial para o equilíbrio e a intensidade dentro do elenco.”

Kehrer, que usará a camisa 6 no Ajax, vai reforçar o sistema defensivo da equipe. Segundo relatos, o valor do empréstimo que o Ajax terá de pagar é de dois milhões de euros, e não foi acertada uma opção de compra.

Kehrer pode atuar tanto pelo centro da defesa quanto na lateral direita e ainda traz a experiência necessária. O alemão passou pelas categorias de base de VfB Stuttgart e Schalke 04 e depois garantiu uma transferência para o Paris Saint-Germain.

Em 2022, Kehrer se transferiu para o West Ham United, antes de chegar ao Monaco por empréstimo, dois anos depois. O clube francês então o contratou em definitivo. Ao longo da carreira, Kehrer também disputou 28 partidas pela seleção alemã.

Gerónimo Spina

A chegada de Spina, portanto, também agora é oficial. O defensor de 21 anos assinou contrato na Johan Cruijff ArenA até meados de 2028, com opção por mais um ano. “Spina se junta de imediato ao elenco do Jong Ajax”, escreveu o Ajax.

Recentemente, o De Telegraaf já informou que o Ajax não precisa pagar taxa de transferência ao Atlético por Spina. O clube espanhol ainda pode receber dinheiro caso o defensor cumpra determinadas metas de desempenho. Não se sabe até quanto esses bônus podem chegar.