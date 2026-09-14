Ajax ainda não terminou: Jordi Cruijff quer contratar grande nome de graça mesmo assim

O Ajax ainda quer contratar Yves Bissouma, informa Mike Verweij, do De Telegraaf, na tarde desta segunda-feira. O meio-campista está sem clube após sua saída do Tottenham Hotspur.

Não se sabe se a chance de o Ajax realmente contratar o meio-campista sem custos é grande. Os Amsterdammers, porém, têm muita concorrência pelo malinês.

Mais cedo neste verão europeu, um veículo africano já havia noticiado o interesse do clube de Amsterdã em Bissouma, mas o Ajax nunca avançou. Agora, duas semanas após o prazo final, como ele ainda não encontrou um novo clube, o Ajax quer fazer uma nova tentativa.

O volante de características defensivas está sem clube após sua saída do Tottenham Hotspur, pelo qual disputou 111 partidas. O clube o tirou do Brighton & Hove Albion há quatro anos por 30 milhões de euros.

O Spurs decidiu não renovar seu contrato porque, em agosto de 2024, ele compartilhou no Snapchat um vídeo em que aparecia inalando gás hilariante de um balão. O Tottenham Hotspur suspendeu o meio-campista por causa disso para a partida contra o Leicester City, após o que Bissouma pediu desculpas e falou em uma "grave falta de julgamento".

O Ajax já trouxe neste verão europeu uma bateria de jogadores para a Johan Cruijff ArenA. Sofyan Amrabat, Daley Blind, Joffre Torrents e Julian Brandt chegaram sem custos de transferência. Tolu, Thilo Kehrer, Marc Ter Stegen e Simon Adingra foram emprestados, enquanto Viktor Tsygankov (3 milhões), Ciao Henrique (10 milhões) e Marcos Leonardo (20 milhões) tiveram taxas de transferência pagas.



