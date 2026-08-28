Viktor Tsygankov, reforço do Ajax, conseguiu sua autorização de trabalho. Segundo o De Telegraaf, o clube de Amsterdã obteve a documentação necessária de seu reforço ucraniano "em tempo recorde". Em uma atualização posterior, o setorista Mike Verweij informa que, apesar disso, Tsygankov "provavelmente" não fará parte da lista de relacionados para o jogo de domingo contra o Telstar.
Tsygankov foi apresentado apenas na quinta-feira, na Johan Cruijff ArenA, o que deixava muita dúvida sobre a possibilidade de o ponta-direita vindo do Girona já mostrar seu futebol no domingo, no BUKO Stadion, em Velsen-Zuid.
De Telegraaf fala em uma "boa notícia" para o Ajax, já que o técnico Míchel Sánchez na verdade partia do princípio de que Tsygankov só estaria disponível, no mais cedo, no próximo domingo. Na ocasião, o Ajax joga em casa contra o campeão nacional PSV.
Tsygankov participou do treino no Ajax pela primeira vez na sexta-feira. Se o canhoto estará imediatamente entre os relacionados no domingo depende de sua condição física, mas, segundo Verweij, Míchel "provavelmente" o deixará fora da lista para a partida.
Nesse caso, Tsygankov poderá se preparar com tranquilidade para sua estreia no clássico contra o PSV. O atacante chegou vindo do Girona por 3,5 milhões de euros, clube em que já trabalhou com Míchel e Daley Blind. Com bônus, o valor da transferência pode chegar a 4,5 milhões de euros.
No domingo, Steven Berghuis provavelmente será titular contra o Telstar. O Ajax estaria disposto a liberar o veterano de 34 anos diante de uma boa oferta, agora que a chegada de Tsygankov foi concluída.
O Ajax espera se reforçar no restante da janela de transferências com um ponta-esquerda, um zagueiro central pela direita e um "camisa 6". A janela de transferências na Holanda se fecha em 2 de setembro, às 23h59.