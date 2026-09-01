Thilo Kehrer vai terminar a temporada no Ajax. O especialista em mercado da bola Fabrizio Romano informou nesta terça-feira no X, com seu conhecido “here we go”, que o clube de Amsterdã chegou a um acordo verbal com o defensor do AS Monaco.

Kehrer chega por empréstimo do Monaco e, segundo Romano, já assinou o acordo de empréstimo. No exame médico do jogador, que tem 28 partidas pela seleção da Alemanha, não foram constatados problemas.

O Algemeen Dagblad já havia informado mais cedo nesta terça-feira que Kehrer é um candidato importante para reforçar a defesa. Segundo relatos, o valor do empréstimo que o Ajax precisa pagar é de dois milhões de euros, e não foi acertada uma opção de compra.

Kehrer, de 29 anos, tem contrato com o AS Monaco até meados de 2028, onde precisou se contentar com um lugar no banco nas primeiras partidas da liga.

Ajax e Monaco ainda precisam confirmar oficialmente o acordo de empréstimo. A expectativa é de que a confirmação oficial saia rapidamente em Amsterdã.

Kehrer pode atuar tanto pelo centro da defesa quanto na lateral direita e, além disso, traz a experiência necessária. O alemão passou pelas categorias de base de VfB Stuttgart e Schalke 04 e, em seguida, garantiu uma transferência para o Paris Saint-Germain.

Em 2022, Kehrer se transferiu para o West Ham United, antes de chegar ao Monaco por empréstimo dois anos depois. Em seguida, o clube francês o contratou em definitivo. Ao longo da carreira, Kehrer também entrou em campo 28 vezes pela seleção da Alemanha.