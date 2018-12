Ainda sem reforços, Flamengo coloca jogadores no mercado

Time Rubro-Negro deseja enxugar o elenco e deixa à disposição atletas que não fazem parte dos planos de Abel Braga

A diretoria do Flamengo segue trabalhando na montagem do elenco para 2019. Ainda sem nenhuma contratação anunciada, a cúpula de futebol se movimenta para enxugar o grupo. Alguns jogadores retornam de empréstimos e outros não estão nos planos do técnico Abel Braga, um deles é o volante Rômulo.

O Rubro-Negro topa até pagar parte dos vencimentos do jogador para que ele consiga acertar com um novo clube. No Flamengo desde 2017, Rômulo não se firmou na equipe é uma das grandes decepções do grupo atual.

Além dele, o jovem Matheus Sávio também foi liberado, o meia deve ser anunciado como reforço do CSA para a próxima temporada. O time alagoano vai disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.



Outro nome que está no mercado é o de Alex Muralha, o goleiro não terá seu contrato renovado no Japão e retornar ao Flamengo. No entanto, o empresário do jogador procura um novo destino para o atleta que não ficará no clube Rubro-Negro.



A ideia também é dar uma aliviada na folha salarial, começando por Geuvânio e Marlos Moreno, que não tiverem seus contratos de empréstimo renovados. O clube também liberou Réver, que voltou para o Atlético-MG.

Com vontade de respirar novos ares, Miguel Trauco pode procurar novo destino. O jogador, que mostrou insatisfação com os poucos minutos na última temporada, não terá a saída dificultada pela diretoria. No entanto, até o momento, não chegou nenhum proposta pelo atleta.